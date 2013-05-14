Наставник «Салюта» считает, что волгоградец заслужил удаление в столкновении с Калешиным

Posted 14 мая 2013,, 08:18
Published 14 мая 2013,, 08:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Пока диагноз ещё не определили, но футболист чувствует себя неважно», - сказал сразу после матча с «Ротором» Сергей Ташуев.
«Нарушение было прямо передо мной. Игрок соперника врезался в Калешина и травмировал его. Посмотрел: у него глаза в тумане, тут же решили поменять. Похоже на приличное сотрясение. В мяч, не в мяч - играл соперник опасно. Судья, считаю, должен был показать игроку «Ротора» красную карточку», - приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».