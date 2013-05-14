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Posted 14 мая 2013,, 08:18

Published 14 мая 2013,, 08:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Наставник «Салюта» считает, что волгоградец заслужил удаление в столкновении с Калешиным

14 мая 2013, 08:18
Сергей Ташуев прокомментировал инцидент, в котором «салютовский» капитан Евгений Калешин получил тяжёлую травму. В результате столкновения головами с защитником «Ротора» Девико Хинчаговым белгородец вынужден был покинуть поле.
Сюжет
Футбол

«Пока диагноз ещё не определили, но футболист чувствует себя неважно», - сказал сразу после матча с «Ротором» Сергей Ташуев.

«Нарушение было прямо передо мной. Игрок соперника врезался в Калешина и травмировал его. Посмотрел: у него глаза в тумане, тут же решили поменять. Похоже на приличное сотрясение. В мяч, не в мяч - играл соперник опасно. Судья, считаю, должен был показать игроку «Ротора» красную карточку», - приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Фк салют#Сергей ташуев
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