Владимир Путин утвердил резонансные изменения в правилах дорожного движения

Posted 13 мая 2013,, 11:09
Published 13 мая 2013,, 11:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Документ, принятый Федеральным Собранием и подписанный главой государства, опубликован сегодня в «Российской газете».
Главное новшество, которое утверждает закон - введение новых категорий и определение подкатегорий транспортных средств. Так, устанавливаются подкатегории ВЕ - легковые автомобили, сцеплённые с прицепом, СЕ - грузовые автомобили, сцеплённые с прицепом, DE - автомобили категории D, скреплённые с прицепом.
Также изменения вводят новую категорию Tm - трамваи, категорию Tb - троллейбусы и категорию М - мопеды и лёгкие квадрициклы. Кроме того, документ обозначает подкатегории мототранспорта: А1 - мотоциклы с рабочим объёмом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, И1 - трициклы и квадрициклы. В отношении грузового транспорта в зависимости от массы и количества пассажирских мест вводятся подкатегории С1, D1, С1Е и D1Е.
В соответствии с новой редакцией ПДД экзамены на водительские права теперь будут приниматься на транспортных средствах как с механической коробкой передач, так и с КПП-автоматом. При этом водители, сдавшие на «механике», будут допускаться к управлению автомобилями с обоими видами КПП, а получившие права на автомате - только на автомобили с автоматической трансмиссией.
Закон предусматривает также существование российских национальных и международных водительских удостоверений. Первое будет давать право на управление транспортными средствами категории А, А1 и подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа; категории В - подкатегории В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа), категории С - подкатегории С1, категории D - подкатегории D1, категории СE - подкатегории С1E, категории DE - подкатегории D1E.
Международное водительское удостоверение будет выдаваться на трёхлетний срок и на территории нашей страны действовать не будет. По-новому будут действовать возрастные ограничения для водителей. Так, с 16-летнего возраста будет предоставляться право на управление транспортными средствами категории M и подкатегории А1.
Транспортными средствами категорий А, В, С и подкатегорий В1, С1 смогут управлять россияне от 18 лет. Право на управление автомобилями категорий D, Tm, Tb и подкатегории D1 можно будет получить в 21 год.