Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2013,, 11:09

Published 13 мая 2013,, 11:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Владимир Путин утвердил резонансные изменения в правилах дорожного движения

13 мая 2013, 11:09
Закон, предусматривающий увеличение количества водительских категорий и изменение условий получения водительских прав, вступит в силу через полгода.

Документ, принятый Федеральным Собранием и подписанный главой государства, опубликован сегодня в «Российской газете».

Главное новшество, которое утверждает закон - введение новых категорий и определение подкатегорий транспортных средств. Так, устанавливаются подкатегории ВЕ - легковые автомобили, сцеплённые с прицепом, СЕ - грузовые автомобили, сцеплённые с прицепом, DE - автомобили категории D, скреплённые с прицепом.

Также изменения вводят новую категорию Tm - трамваи, категорию Tb - троллейбусы и категорию М - мопеды и лёгкие квадрициклы. Кроме того, документ обозначает подкатегории мототранспорта: А1 - мотоциклы с рабочим объёмом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, И1 - трициклы и квадрициклы. В отношении грузового транспорта в зависимости от массы и количества пассажирских мест вводятся подкатегории С1, D1, С1Е и D1Е.

В соответствии с новой редакцией ПДД экзамены на водительские права теперь будут приниматься на транспортных средствах как с механической коробкой передач, так и с КПП-автоматом. При этом водители, сдавшие на «механике», будут допускаться к управлению автомобилями с обоими видами КПП, а получившие права на автомате - только на автомобили с автоматической трансмиссией.

Закон предусматривает также существование российских национальных и международных водительских удостоверений. Первое будет давать право на управление транспортными средствами категории А, А1 и подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа; категории В - подкатегории В1 (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулём мотоциклетного типа), категории С - подкатегории С1, категории D - подкатегории D1, категории СE - подкатегории С1E, категории DE - подкатегории D1E.

Международное водительское удостоверение будет выдаваться на трёхлетний срок и на территории нашей страны действовать не будет. По-новому будут действовать возрастные ограничения для водителей. Так, с 16-летнего возраста будет предоставляться право на управление транспортными средствами категории M и подкатегории А1.

Транспортными средствами категорий А, В, С и подкатегорий В1, С1 смогут управлять россияне от 18 лет. Право на управление автомобилями категорий D, Tm, Tb и подкатегории D1 можно будет получить в 21 год.

#Новости#Общество#Автомобили#Права#Мария#Транспорт#Автоновости
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18