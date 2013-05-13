Владимир Путин утвердил резонансные изменения в правилах дорожного движения

В соответствии с новой редакцией ПДД экзамены на водительские права теперь будут приниматься на транспортных средствах как с механической коробкой передач, так и с КПП-автоматом. При этом водители, сдавшие на «механике», будут допускаться к управлению автомобилями с обоими видами КПП, а получившие права на автомате - только на автомобили с автоматической трансмиссией.