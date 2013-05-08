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Posted 8 мая 2013,, 12:53

Published 8 мая 2013,, 12:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сотрудницу банка подозревают в присвоении денег двоих пожилых белгородцев

8 мая 2013, 12:53
По обвинению в хищении денежных средств перед правосудием предстанет кассир отделения одного из банков в Прохоровском районе. Женщина списала часть сбережений со счетов двоих клиентов ещё в 2011 году, потерпевшие обнаружили пропажу лишь в начале 2013-го.

Работая в банковском учреждении контролёром-кассиром, жительница Прохоровского района имела доступ к счетам вкладчиков, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Белгородской области. 5 декабря 2011 года она списала часть средств с расчётных счетов двоих пожилых местных жителей. В расходных кассовых ордерах злоумышленница подделала подписи клиентов.

В январе 2013 года прохоровцы обнаружили пропажу денег и обратились в правоохранительные органы.

Следователи завершили расследование уголовного дела и, собрав достаточно доказательств, передали его в суд с утверждённым обвинительным приговором. 25-летнюю женщину обвиняют в хищении вверенного ей чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Около месяца назад в Белгородской области уже выносили приговор по подобному преступлению. За присвоение 76 тысяч рублей кассиршу банка наказали 30-тысячным штрафом и 1,5 годами ограничения свободы.

#Новости#Происшествия#Прохоровский район#Мария#Банк#Присвоение#СКР
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