Сотрудницу банка подозревают в присвоении денег двоих пожилых белгородцев

По обвинению в хищении денежных средств перед правосудием предстанет кассир отделения одного из банков в Прохоровском районе. Женщина списала часть сбережений со счетов двоих клиентов ещё в 2011 году, потерпевшие обнаружили пропажу лишь в начале 2013-го.