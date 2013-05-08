Сотрудницу банка подозревают в присвоении денег двоих пожилых белгородцев

Posted 8 мая 2013,, 12:53
Published 8 мая 2013,, 12:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Работая в банковском учреждении контролёром-кассиром, жительница Прохоровского района имела доступ к счетам вкладчиков, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Белгородской области. 5 декабря 2011 года она списала часть средств с расчётных счетов двоих пожилых местных жителей. В расходных кассовых ордерах злоумышленница подделала подписи клиентов.
В январе 2013 года прохоровцы обнаружили пропажу денег и обратились в правоохранительные органы.
Следователи завершили расследование уголовного дела и, собрав достаточно доказательств, передали его в суд с утверждённым обвинительным приговором. 25-летнюю женщину обвиняют в хищении вверенного ей чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Около месяца назад в Белгородской области уже выносили приговор по подобному преступлению. За присвоение 76 тысяч рублей кассиршу банка наказали 30-тысячным штрафом и 1,5 годами ограничения свободы.