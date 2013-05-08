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Posted 8 мая 2013,, 06:02

Published 8 мая 2013,, 06:02

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сергей Ташуев: Одна ошибка у своих ворот обернулась ничьей

8 мая 2013, 06:02
Наставник белгородского «Салюта» поделился мнением об игре после ничейного выездного поединка с «Петротрестом» (1:1).
Сюжет
Футбол

«По подходу и моментам мы потеряли очки. Очень жаль, что одна наша ошибка у своих ворот обернулась ничьей, - приводит слова Сергея Ташуева «Спорт-Экспресс». - Мы играли дисциплинированно, выполняли установку на игру. Не забили несколько хороших моментов. Непонятно, почему рефери не дал второй пенальти, а назначил штрафной».

«Продолжали атаковать, соперник в начале второго тайма старался навязать инициативу, мы это выдержали и стали играть в свою игру. Для победы нам не хватило второго гола», - отметил главный тренер «Салюта».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Фк салют#Сергей ташуев
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