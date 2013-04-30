С 1 мая Курск будет танцевать

Данные мероприятия проводятся в Курске с 2010 года. Так, завтра с 19:00 куряне и гости города могут принять участие в большом танцевальном вечере на Красной площади.

Выступления творческих коллективов также организуют на Театральной площади, на площадке у памятника Г. В. Свиридову, в сквере на проспекте Победы. В парке Героев гражданской войны танцевальные программы для горожан пройдут по средам, сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на пресс-службу городской администрации.