С 1 мая Курск будет танцевать

Posted 30 апреля 2013,, 12:49
Published 30 апреля 2013,, 12:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Данные мероприятия проводятся в Курске с 2010 года. Так, завтра с 19:00 куряне и гости города могут принять участие в большом танцевальном вечере на Красной площади.
Выступления творческих коллективов также организуют на Театральной площади, на площадке у памятника Г. В. Свиридову, в сквере на проспекте Победы. В парке Героев гражданской войны танцевальные программы для горожан пройдут по средам, сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Жители и гости Курска смогут не только познакомиться с различными видами искусства и творческими коллективами, но и стать непосредственными участниками развлекательных программ. Для всех желающих профессиональные хореографы проведут мастер-классы по различным танцевальным направлениям: народные, эстрадные, бальные танцы, брейк-данс, хип-хоп и другие.