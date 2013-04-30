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Posted 30 апреля 2013,, 12:49

Published 30 апреля 2013,, 12:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С 1 мая Курск будет танцевать

30 апреля 2013, 12:49
В соседнем областном центре стартуют традиционные творческие проекты «Танцующий город» и «Субботний вечер».

Данные мероприятия проводятся в Курске с 2010 года. Так, завтра с 19:00 куряне и гости города могут принять участие в большом танцевальном вечере на Красной площади.
Выступления творческих коллективов также организуют на Театральной площади, на площадке у памятника Г. В. Свиридову, в сквере на проспекте Победы. В парке Героев гражданской войны танцевальные программы для горожан пройдут по средам, сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Жители и гости Курска смогут не только познакомиться с различными видами искусства и творческими коллективами, но и стать непосредственными участниками развлекательных программ. Для всех желающих профессиональные хореографы проведут мастер-классы по различным танцевальным направлениям: народные, эстрадные, бальные танцы, брейк-данс, хип-хоп и другие.

#Новости#Общество#Макроэкономика#Курск#Татьяна Косицына#Танцующий город
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