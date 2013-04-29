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Posted 29 апреля 2013,, 05:46

Published 29 апреля 2013,, 05:46

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Тарас Хтей: Противостояние с «Зенитом» украсило бы финал

29 апреля 2013, 05:46
После двух казанских поединков «Зенита» и «Белогорья» в полуфинальной серии сохраняется равенство - 1:1. Капитан белгородцев Тарас Хтей настроен на то, чтобы решить исход противостояния в свою пользу уже в Белгороде, не дожидаясь пятого матча в Казани.

Комментируя причины поражения во втором матче серии, Хтей заявил, что на результат повлияли не отдельные эпизоды, а совокупность факторов. «Зенит» - победитель четырёх предыдущих чемпионатов России. Это очень сильная и опытная команда. Казанцы выдержали удар. Вот что главное! А нам теперь необходимо сделать правильные выводы перед белгородскими матчами. Жаль только, что приходится играть с «Зенитом» на полуфинальной стадии. Наше противостояние безусловно украсило бы финал», - считает игрок «Белогорья».

«Тем не менее у нас с «Зенитом» - не финал. В финале эмоции будут ещё острее. А мотивация - ещё выше. Впрочем, сейчас желания победить у нас и казанцев хоть отбавляй. Все прекрасно понимают, что этот барьер самый трудный на пути к титулу. Хотя я с огромным уважением отношусь к «Губернии» и «Уралу». С любой из этих команд просто не будет, - цитирует Тараса Хтея «Спорт-Экспресс». - В этой серии возможно всё, но мы приложим максимум усилий, чтобы завершить полуфинал в «Космосе», при поддержке своих болельщиков».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Белогорье#Волейбол#Тарас Хтей
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