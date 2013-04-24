Полицейские не нашли бомбу в «МегаГринне»

Напомним, что звонок о бомбе в «МегаГринне» поступил в дежурную часть сегодня утром. Как пояснили в правоохранительных органах, около 10 часов в полицию позвонил житель Белгорода, который рассказал, что получил тревожное сообщение в социальной сети. Неизвестный пользователь под ником Вульф предупредил его о заложенном в торговом комплексе взрывном устройстве.