Полицейские не нашли бомбу в «МегаГринне»

Posted 24 апреля 2013,, 10:13
Published 24 апреля 2013,, 10:13
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что звонок о бомбе в «МегаГринне» поступил в дежурную часть сегодня утром. Как пояснили в правоохранительных органах, около 10 часов в полицию позвонил житель Белгорода, который рассказал, что получил тревожное сообщение в социальной сети. Неизвестный пользователь под ником Вульф предупредил его о заложенном в торговом комплексе взрывном устройстве.
Прибывшие на место полицейские и спасатели оперативно эвакуировали продавцов и посетителей центра и оцепили прилегающую территорию. В результате проверки, в которой также участвовали кинологи с собаками, правоохранители не обнаружили ничего подозрительного.
В настоящее время оцепление снято. Сейчас полицейские работают со звонившим студентом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.