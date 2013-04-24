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Posted 24 апреля 2013,, 10:13

Published 24 апреля 2013,, 10:13

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Полицейские не нашли бомбу в «МегаГринне»

24 апреля 2013, 10:13
Сообщение о заложенной в торговом центре взрывном устройстве оказалось ложным, сообщает УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
УМВД

Напомним, что звонок о бомбе в «МегаГринне» поступил в дежурную часть сегодня утром. Как пояснили в правоохранительных органах, около 10 часов в полицию позвонил житель Белгорода, который рассказал, что получил тревожное сообщение в социальной сети. Неизвестный пользователь под ником Вульф предупредил его о заложенном в торговом комплексе взрывном устройстве.

Прибывшие на место полицейские и спасатели оперативно эвакуировали продавцов и посетителей центра и оцепили прилегающую территорию. В результате проверки, в которой также участвовали кинологи с собаками, правоохранители не обнаружили ничего подозрительного.

В настоящее время оцепление снято. Сейчас полицейские работают со звонившим студентом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Мария#УМВД#Мегагринн#Бомба
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