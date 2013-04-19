В Белгороде начнётся Всероссийская олимпиада по истории

Во время олимпиады для сопровождающих педагогов пройдут мастер-классы по информационным технологиям и историческим учебникам. Также они посетят ботанический сад БелГУ, музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», историко-краеведческий и художественный музеи.