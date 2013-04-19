В Белгороде начнётся Всероссийская олимпиада по истории

Posted 19 апреля 2013,, 09:04
Published 19 апреля 2013,, 09:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Во время олимпиады для сопровождающих педагогов пройдут мастер-классы по информационным технологиям и историческим учебникам. Также они посетят ботанический сад БелГУ, музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», историко-краеведческий и художественный музеи.
Школьников, победивших во Всероссийской олимпиаде, будут чествовать в концертном зале старого корпуса БелГУ. Церемония награждения начнётся в 11:00, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, Белгородская область неслучайно выбрана местом проведения заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. На решение повлияло 70-летие Курской битвы и Прохоровского танкового сражения, которое будет отмечаться в этом году.