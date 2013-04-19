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Posted 19 апреля 2013,, 09:04

Published 19 апреля 2013,, 09:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде начнётся Всероссийская олимпиада по истории

19 апреля 2013, 09:04
Стартует она 24 апреля в БелГУ. После проведения двух туров заключительного этапа олимпиады жюри назовёт имена сильнейших, а 28 апреля состоится церемония их награждения.

Во время олимпиады для сопровождающих педагогов пройдут мастер-классы по информационным технологиям и историческим учебникам. Также они посетят ботанический сад БелГУ, музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», историко-краеведческий и художественный музеи.

Школьников, победивших во Всероссийской олимпиаде, будут чествовать в концертном зале старого корпуса БелГУ. Церемония награждения начнётся в 11:00, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, Белгородская область неслучайно выбрана местом проведения заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. На решение повлияло 70-летие Курской битвы и Прохоровского танкового сражения, которое будет отмечаться в этом году.

#Новости#Наука#Мария#Олимпиада#История
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