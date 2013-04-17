Белгородские аграрии выходят на курский рынок

Posted 17 апреля 2013,, 11:12
Published 17 апреля 2013,, 11:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По плану в этом году в Курске появится шесть фирменных магазинов группы компаний «Агро-Белогорье» под брендом «Дальние дали». Об этом сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на «Коммерсантъ Черноземье».
Задача-максимум, поставленная перед агрохолдингом, - открытие 39 новых магазинов в Воронежской области, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде.
В Белгородской области число розничных точек увеличится с 55 до 62.