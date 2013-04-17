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Posted 17 апреля 2013,, 11:12

Published 17 апреля 2013,, 11:12

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские аграрии выходят на курский рынок

17 апреля 2013, 11:12
В конце апреля в соседнем Курске откроются фирменные торговые точки одного из ведущих белгородских агрохолдингов.

По плану в этом году в Курске появится шесть фирменных магазинов группы компаний «Агро-Белогорье» под брендом «Дальние дали». Об этом сообщает информационное агентство KurskCity со ссылкой на «Коммерсантъ Черноземье».

Задача-максимум, поставленная перед агрохолдингом, - открытие 39 новых магазинов в Воронежской области, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде.

В Белгородской области число розничных точек увеличится с 55 до 62.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Агро-Белогорье#Мария#Татьяна Косицына#Открытие магазинов
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