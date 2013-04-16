«Салют» сегодня постарается продлить победную серию

Несмотря на то что «Салют» находится на 14-м месте, команда Сергея Ташуева выиграла подряд последние два матча - дома у «Металлурга-Кузбасса» и в гостях у «СКА-Энергии» из Хабаровска. В этих матчах белгородцам сопутствовала удача, однако именно этот отрезок может стать ключевым в деле сохранения для «Салюта» прописки в Футбольной национальной лиге.