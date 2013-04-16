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Posted 16 апреля 2013,, 07:05

Published 16 апреля 2013,, 07:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Салют» сегодня постарается продлить победную серию

16 апреля 2013, 07:05
Белгородские футболисты сегодня на своём поле встретятся с одним из лидеров Футбольной национальной лиги - «Спартаком» из Нальчика.
Сюжет
Футбол

«Спартак» из Нальчика на сегодняшний день занимает третью строчку турнирной таблицы и в глазах букмекеров выглядит фаворитом матча, несмотря на игру в гостях. На победу нальчан букмекеры дают коэффициент 2,4, а на победу «Салюта» только 3,2.

Несмотря на то что «Салют» находится на 14-м месте, команда Сергея Ташуева выиграла подряд последние два матча - дома у «Металлурга-Кузбасса» и в гостях у «СКА-Энергии» из Хабаровска. В этих матчах белгородцам сопутствовала удача, однако именно этот отрезок может стать ключевым в деле сохранения для «Салюта» прописки в Футбольной национальной лиге.

Игра обещает быть интересной ещё и потому, что «Спартак» из Нальчика является последним местом работы наставника «Салюта» Сергея Ташуева до его возвращения в Белгород. Кроме того, в минувшее межсезонье один из колумбийских легионеров «Салюта» - Карлос Руа - перешёл в «Спартак». К слову, матч в первом круге соперники сыграли вничью 0:0.

Рассудит «Салют» и «Спартак» сегодня бригада арбитров во главе с судьёй региональной категории Игорем Федотовым (Москва). Помогать на линии ему будут ставрополец Алексей Ширяев и Владимир Шабанов из Набережных Челнов.

Матч начнётся в 19 часов на стадионе «Салют». Трансляцию игры можно будет увидеть в записи на телеканале «Спорт» и на портале Sportbox.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют
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