В формирование бессмертного полка включились губкинцы

Posted 12 апреля 2013,, 11:47
Published 12 апреля 2013,, 11:47
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Губкин стал вторым после областного центра городом Белгородской области, подключившимся к реализации всероссийского проекта «Бессмертный полк». Координатором проекта в Губкине стал начальник управления молодёжной политики горадминистрации Алексей Шарпило.
В целом же количество солдатских биографий, размещённых на сайте проекта, за считанные дни удвоилось и перевалило за 7 тысяч.
Расширяется и география «Бессмертного полка», уже ставшего международным. Кроме Украины его отделения создали в Казахстане и Приднестровье. На белгородской странице сайта уже опубликованы рассказы о 41 солдате Великой Отечественной.
Напомним, что стать участником проекта может любой человек, желающий увековечить память о своём отце, деде или прадеде, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Рассказ о своём солдате и его фотографию можно самостоятельно опубликовать на сайте полка в разделе «Запиши деда в полк» либо прислать в информационное агентство «Бел.Ру» по адресу newhot@iabel.ru.
Ярослав Макаров