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Posted 12 апреля 2013,, 11:47

Published 12 апреля 2013,, 11:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В формирование бессмертного полка включились губкинцы

12 апреля 2013, 11:47
На сегодня в городском разделе портала «Бессмертный полк» опубликованы рассказы о 32 солдатах Великой Отечественной войны.

Губкин стал вторым после областного центра городом Белгородской области, подключившимся к реализации всероссийского проекта «Бессмертный полк». Координатором проекта в Губкине стал начальник управления молодёжной политики горадминистрации Алексей Шарпило.

В целом же количество солдатских биографий, размещённых на сайте проекта, за считанные дни удвоилось и перевалило за 7 тысяч.

Расширяется и география «Бессмертного полка», уже ставшего международным. Кроме Украины его отделения создали в Казахстане и Приднестровье. На белгородской странице сайта уже опубликованы рассказы о 41 солдате Великой Отечественной.

Напомним, что стать участником проекта может любой человек, желающий увековечить память о своём отце, деде или прадеде, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Рассказ о своём солдате и его фотографию можно самостоятельно опубликовать на сайте полка в разделе «Запиши деда в полк» либо прислать в информационное агентство «Бел.Ру» по адресу newhot@iabel.ru.

Ярослав Макаров

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Великая Отечественная война#История#Бессмертный полк
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