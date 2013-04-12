В формирование бессмертного полка включились губкинцы

Напомним, что стать участником проекта может любой человек, желающий увековечить память о своём отце, деде или прадеде, участвовавшем в Великой Отечественной войне. Рассказ о своём солдате и его фотографию можно самостоятельно опубликовать на сайте полка в разделе «Запиши деда в полк» либо прислать в информационное агентство «Бел.Ру» по адресу newhot@iabel.ru.