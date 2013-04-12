Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2013,, 13:20

Published 12 апреля 2013,, 13:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Российский футбольный союз оштрафовал «Салют» ещё на 150 тысяч рублей

12 апреля 2013, 13:20
На прошедшем 11 апреля заседании палаты по разрешению споров РФС клуб из Белгорода обязали рассчитаться с тремя бывшими игроками. Кроме того, «Салюту» предстоит заплатить штраф.
Сюжет
Футбол

В ходе заседания члены палаты в числе прочего удовлетворили заявления футболистов Владимира Риделя, Владимира Лёвшина и Александра Горбатюка о неисполнении ФК «Салют» ранее принятого решения погасить долги перед своими бывшими игроками.

В этот раз «Салют» обязали рассчитаться с футболистами в течение 30 дней с момента вступления решения в силу, оштрафовав белгородский клуб на 150 тысяч рублей.

Напомним, что несколькими днями ранее команду оштрафовали на 100 тысяч рублей за такое же нарушение.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Штраф#Фк салют
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18