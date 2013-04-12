Российский футбольный союз оштрафовал «Салют» ещё на 150 тысяч рублей

На прошедшем 11 апреля заседании палаты по разрешению споров РФС клуб из Белгорода обязали рассчитаться с тремя бывшими игроками. Кроме того, «Салюту» предстоит заплатить штраф.

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