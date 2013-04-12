Российский футбольный союз оштрафовал «Салют» ещё на 150 тысяч рублей

Posted 12 апреля 2013,, 13:20
Published 12 апреля 2013,, 13:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В ходе заседания члены палаты в числе прочего удовлетворили заявления футболистов Владимира Риделя, Владимира Лёвшина и Александра Горбатюка о неисполнении ФК «Салют» ранее принятого решения погасить долги перед своими бывшими игроками.
В этот раз «Салют» обязали рассчитаться с футболистами в течение 30 дней с момента вступления решения в силу, оштрафовав белгородский клуб на 150 тысяч рублей.
Напомним, что несколькими днями ранее команду оштрафовали на 100 тысяч рублей за такое же нарушение.