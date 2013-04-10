Эксперты проследили разницу в зарплатах чиновников и остальных россиян

По итогам 2012 года в первую тройку рейтинга, который, скорее, является антирейтингом, попали чиновники Тюменской области (1-е место) - они в среднем получали в 2,32 раза больше, чем обычное население. Сюда вошли также Волгоградская и Ленинградская области с показателями оторванности 2,31 и 2,24 раза соответственно.Белгородская область в рейтинге по итогам 2012 года расположилась на 35-м месте.