Эксперты проследили разницу в зарплатах чиновников и остальных россиян

Posted 10 апреля 2013,, 11:58
Published 10 апреля 2013,, 11:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Для формирования рейтинга оторванности использовались официальные данные Росстата о средних зарплатах чиновников в регионах. Затем эти зарплаты сравнивались со средними зарплатами по субъекту РФ, благодаря чему и выявлялся уровень оторванности чиновников от народа.
По итогам 2012 года в первую тройку рейтинга, который, скорее, является антирейтингом, попали чиновники Тюменской области (1-е место) - они в среднем получали в 2,32 раза больше, чем обычное население. Сюда вошли также Волгоградская и Ленинградская области с показателями оторванности 2,31 и 2,24 раза соответственно.Белгородская область в рейтинге по итогам 2012 года расположилась на 35-м месте.
Ближе всего чиновники к народу у регионов, оказавшихся в «подвале» рейтинга. В Магаданской области соотношение составило 1,13, в Республике Коми - 1,09. Однако самый низкий разрыв между зарплатами жителей и чиновников оказался в Москве - 1,07. Здесь госслужащие получали в среднем 64 310, а жители - 60 171 рубль.
В среднем по Российской Федерации разрыв между зарплатами чиновников и обычных трудящихся - 1,56 раза. Чиновники в среднем по стране получали в 2012 году 46 038 рублей, а средняя зарплата в России была на уровне 29 572 рублей.