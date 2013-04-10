Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2013,, 11:58

Published 10 апреля 2013,, 11:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Эксперты проследили разницу в зарплатах чиновников и остальных россиян

10 апреля 2013, 11:58
Аудиторско-консалтинговая компания ФБК опубликовала уже третий рейтинг оторванности чиновников российских регионов от народа по итогам 2012 года.

Для формирования рейтинга оторванности использовались официальные данные Росстата о средних зарплатах чиновников в регионах. Затем эти зарплаты сравнивались со средними зарплатами по субъекту РФ, благодаря чему и выявлялся уровень оторванности чиновников от народа.

По итогам 2012 года в первую тройку рейтинга, который, скорее, является антирейтингом, попали чиновники Тюменской области (1-е место) - они в среднем получали в 2,32 раза больше, чем обычное население. Сюда вошли также Волгоградская и Ленинградская области с показателями оторванности 2,31 и 2,24 раза соответственно.Белгородская область в рейтинге по итогам 2012 года расположилась на 35-м месте.

Ближе всего чиновники к народу у регионов, оказавшихся в «подвале» рейтинга. В Магаданской области соотношение составило 1,13, в Республике Коми - 1,09. Однако самый низкий разрыв между зарплатами жителей и чиновников оказался в Москве - 1,07. Здесь госслужащие получали в среднем 64 310, а жители - 60 171 рубль.

В среднем по Российской Федерации разрыв между зарплатами чиновников и обычных трудящихся - 1,56 раза. Чиновники в среднем по стране получали в 2012 году 46 038 рублей, а средняя зарплата в России была на уровне 29 572 рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Зарплата#Чиновник
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18