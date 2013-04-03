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Posted 3 апреля 2013,, 09:37

Published 3 апреля 2013,, 09:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Летом белгородских студентов приглашают на «Пегас-2013»

3 апреля 2013, 09:37
Вторая международная молодёжная школа проектного управления «Пегас-2013» пройдёт с 4 по 8 июня на базе природного парка «Нежеголь».

Участие в проекте примут 100 студентов и аспирантов образовательных учреждений Белгородской области, российских регионов, стран СНГ и дальнего зарубежья - авторов наукоёмких или социально значимых проектов.

Во время работы школы пройдут научные и образовательные конференции, заседания круглых столов, выставки, презентации, акции, ярмарки, соревнования, встречи с известными людьми, руководителями органов власти и управления, предприятий и организаций и прочее.

Все участники школы «Пегас-2013» получат сертификаты, а победители - дипломы и призы от партнёров и спонсоров.

С подробностями проведения школы можно ознакомиться на её официальной странице http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/detail.php?ID=227382.

#Новости#Наука#Мария#Макроэкономика#Белгородский государственный университет#Татьяна Косицына#Школа пегас
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