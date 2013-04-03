Летом белгородских студентов приглашают на «Пегас-2013»

Posted 3 апреля 2013,, 09:37
Published 3 апреля 2013,, 09:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Участие в проекте примут 100 студентов и аспирантов образовательных учреждений Белгородской области, российских регионов, стран СНГ и дальнего зарубежья - авторов наукоёмких или социально значимых проектов.
Во время работы школы пройдут научные и образовательные конференции, заседания круглых столов, выставки, презентации, акции, ярмарки, соревнования, встречи с известными людьми, руководителями органов власти и управления, предприятий и организаций и прочее.
Все участники школы «Пегас-2013» получат сертификаты, а победители - дипломы и призы от партнёров и спонсоров.
С подробностями проведения школы можно ознакомиться на её официальной странице http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/detail.php?ID=227382.