На майские праздники через Белгород проследуют дополнительные поезда

Поезд № 297 Москва - Днепропетровск выйдет из Москвы 30 апреля и 8 мая, проследует через станцию Харьков-Пассажирский 1 и 9 мая со стоянкой с 6:51 до 7:21. Обратный поезд № 298 отправится из Днепропетровска 1 и 9 мая и прибудет в Харьков в эти же дни в 23:49. В Москве поезд будет 2 и 10 мая в 14:06.