На майские праздники через Белгород проследуют дополнительные поезда

Posted 2 апреля 2013,, 11:31
Published 2 апреля 2013,, 11:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как cообщает харьковский телеканал «Первая столица», поезд № 211 Москва - Харьков отправится из столицы 26, 30 апреля и 8 мая. Обратный поезд № 212 пойдёт 27 апреля, 1 и 9 мая.
Поезд № 297 Москва - Днепропетровск выйдет из Москвы 30 апреля и 8 мая, проследует через станцию Харьков-Пассажирский 1 и 9 мая со стоянкой с 6:51 до 7:21. Обратный поезд № 298 отправится из Днепропетровска 1 и 9 мая и прибудет в Харьков в эти же дни в 23:49. В Москве поезд будет 2 и 10 мая в 14:06.
Поезд № 257 Москва - Запорожье отправится из столицы 30 апреля и 8 мая, проследует через Харьков 1 и 9 мая со стоянкой с 6:00 до 6:31. Обратный поезд № 258 выйдет из Запорожья 1 и 9 мая, проследует через Харьков в эти же дни со стоянкой 20:21- 20:51 и прибудет в Москву 2 и 10 мая в 10:17.
Поезд № 233 Москва - Севастополь отправится из Первопрестольной 30 апреля, 1 и 8 мая, проследует через Харьков 1, 2 и 9 мая со стоянкой 2:27-2:57. Обратный поезд № 234 выйдет из Севастополя 1, 2 и 9 мая и прибудет в Харьков 2, 3 и 10 мая, стоянка - с 6:32 до 7:12.
Поезд № 203 Москва - Симферополь тронется в путь из Москвы 27 и 30 апреля, проследует через Харьков в эти же дни со стоянкой с 21:33 до 22:03 и прибудет в Симферополь 28 апреля и 1 мая. Обратный поезд № 208 отправится из Симферополя 28 апреля и 1 мая, проследует через Харьков 29 апреля и 2 мая со стоянкой 3:47-4:10.
Для всех названных поездов вокзал отправления и прибытия в Москве - Курский.