Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2013,, 11:31

Published 2 апреля 2013,, 11:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На майские праздники через Белгород проследуют дополнительные поезда

2 апреля 2013, 11:31
В связи с увеличением пассажиропотока на майские и пасхальные праздники компания «Российские железные дороги» назначила дополнительные поезда, которые проследуют через Белгород и соседний Харьков.

Как cообщает харьковский телеканал «Первая столица», поезд № 211 Москва - Харьков отправится из столицы 26, 30 апреля и 8 мая. Обратный поезд № 212 пойдёт 27 апреля, 1 и 9 мая.

Поезд № 297 Москва - Днепропетровск выйдет из Москвы 30 апреля и 8 мая, проследует через станцию Харьков-Пассажирский 1 и 9 мая со стоянкой с 6:51 до 7:21. Обратный поезд № 298 отправится из Днепропетровска 1 и 9 мая и прибудет в Харьков в эти же дни в 23:49. В Москве поезд будет 2 и 10 мая в 14:06.

Поезд № 257 Москва - Запорожье отправится из столицы 30 апреля и 8 мая, проследует через Харьков 1 и 9 мая со стоянкой с 6:00 до 6:31. Обратный поезд № 258 выйдет из Запорожья 1 и 9 мая, проследует через Харьков в эти же дни со стоянкой 20:21- 20:51 и прибудет в Москву 2 и 10 мая в 10:17.

Поезд № 233 Москва - Севастополь отправится из Первопрестольной 30 апреля, 1 и 8 мая, проследует через Харьков 1, 2 и 9 мая со стоянкой 2:27-2:57. Обратный поезд № 234 выйдет из Севастополя 1, 2 и 9 мая и прибудет в Харьков 2, 3 и 10 мая, стоянка - с 6:32 до 7:12.

Поезд № 203 Москва - Симферополь тронется в путь из Москвы 27 и 30 апреля, проследует через Харьков в эти же дни со стоянкой с 21:33 до 22:03 и прибудет в Симферополь 28 апреля и 1 мая. Обратный поезд № 208 отправится из Симферополя 28 апреля и 1 мая, проследует через Харьков 29 апреля и 2 мая со стоянкой 3:47-4:10.

Для всех названных поездов вокзал отправления и прибытия в Москве - Курский.

#Новости#Общество#Дополнительные поезда#Татьяна Косицына#Москва-харьков
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18