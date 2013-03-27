Для индивидуальных застройщиков в Белгородской области подготовили более ста новых земельных участков

Posted 27 марта 2013,, 07:20
Published 27 марта 2013,, 07:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В сообщении о продаже 103 дополнительных участков в застраиваемых микрорайонах ИЖС говорится о начале их продажи с 27 марта 2013 года. В Белгородском районе это земля в Майском, Разуменском, Новосадовском, Стрелецком, Северном и Никольском направлениях.
В Бирюче участки продаются на улице Прохладной. В городе Строитель речь идёт о земле в «Заводском» районе. В Шебекинском районе появились участки в Масловой пристани и в самом городе, в микрорайоне Северный.