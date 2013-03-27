Для индивидуальных застройщиков в Белгородской области подготовили более ста новых земельных участков

В сообщении о продаже 103 дополнительных участков в застраиваемых микрорайонах ИЖС говорится о начале их продажи с 27 марта 2013 года. В Белгородском районе это земля в Майском, Разуменском, Новосадовском, Стрелецком, Северном и Никольском направлениях.