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Posted 27 марта 2013,, 07:20

Published 27 марта 2013,, 07:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Для индивидуальных застройщиков в Белгородской области подготовили более ста новых земельных участков

27 марта 2013, 07:20
Белгородская ипотечная корпорация, реализующая участки под ИЖС по льготным региональным программам, подготовила к продаже дополнительные участки в Белгородском, Шебекинском, Красногвардейском и Яковлевском районах.

В сообщении о продаже 103 дополнительных участков в застраиваемых микрорайонах ИЖС говорится о начале их продажи с 27 марта 2013 года. В Белгородском районе это земля в Майском, Разуменском, Новосадовском, Стрелецком, Северном и Никольском направлениях.

В Бирюче участки продаются на улице Прохладной. В городе Строитель речь идёт о земле в «Заводском» районе. В Шебекинском районе появились участки в Масловой пристани и в самом городе, в микрорайоне Северный.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Строительство#Земля#ИЖС#Жилье#Участок#Бик
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