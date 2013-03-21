Александр Емельяненко объявил о возвращении на ринг

Posted 21 марта 2013,, 10:54
Published 21 марта 2013,, 10:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщил сам Александр Емельяненко на своём сайте, совет вернуться в спорт и благословение он получил от старца Илии, с которым боец общался несколько месяцев во время пребывания в православном монастыре на Афоне в Греции.
«Я решил, что хочу снова выступать на ринге и своими выступлениями популяризировать этот вид спорта среди детей и юношей», - заявил Александр, отметив, что будет выступать параллельно в двух российских организациях: PROFC и «Легенда». 25 мая в рамках бойцовского шоу «Легенда» в Москве на малой арене «Лужников» Александр Емельяненко проведёт первый бой.
«Я рад, что у меня есть возможности снова много выступать. У нас уже запланировано много поединков. Такой график позволит мне в активном режиме тренироваться, готовиться к боям, часто выступать и популяризировать этот вид спорта!» - обратился к поклонникам спортсмен.