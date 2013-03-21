Александр Емельяненко объявил о возвращении на ринг

«Я рад, что у меня есть возможности снова много выступать. У нас уже запланировано много поединков. Такой график позволит мне в активном режиме тренироваться, готовиться к боям, часто выступать и популяризировать этот вид спорта!» - обратился к поклонникам спортсмен.