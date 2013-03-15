На масленичных торжествах в Харькове можно будет выиграть холодильник и свинью

Posted 15 марта 2013,, 14:05
Published 15 марта 2013,, 14:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает видеоканал «Первая столица», в 11:00 на площади Свободы начнутся народные гулянья, а на центральной сцене стартует масленичная программа, в которой блеснут практически все харьковские коллективы - народные, джазовые, рок-группы.
На площади, украшенной ростовыми куклами, также будут работать девять масленичных городков от каждого района с собственными культурно-развлекательными программами.
Каждый час на площади будет звучать колокольный звон. В этом году впервые на праздновании Масленицы появится и анимированная кукла Ярилы-Солнца. Каждый час до самого вечера Ярило будет объезжать все масленичные городки на экологичном транспорте - ярком декорированном велосипеде (везти Ярилу будет cпрятанный под декорациями велорикша).
Гостям праздника организаторы обещают традиционное масленичное веселье: перетягивание каната и взятие символического городка в мешках. Для смелых и сильных на площади установят традиционный столб с сувенирами. В программе гуляний - праздничная лотерея, где можно будет выиграть стиральную машину, холодильник, велосипед, а также поучаствовать в розыгрыше свиней и домашней птицы. На время праздника здесь установят настоящие русские печи, на которых харьковчане смогут сами испечь себе блины или поучаствовать в мастер-классах опытных кулинаров.
В 18:00 в Харькове на площади Свободы сожгут чучело зимы, после чего состоится фейерверк и фаер-шоу.