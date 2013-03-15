На масленичных торжествах в Харькове можно будет выиграть холодильник и свинью

Гостям праздника организаторы обещают традиционное масленичное веселье: перетягивание каната и взятие символического городка в мешках. Для смелых и сильных на площади установят традиционный столб с сувенирами. В программе гуляний - праздничная лотерея, где можно будет выиграть стиральную машину, холодильник, велосипед, а также поучаствовать в розыгрыше свиней и домашней птицы. На время праздника здесь установят настоящие русские печи, на которых харьковчане смогут сами испечь себе блины или поучаствовать в мастер-классах опытных кулинаров.