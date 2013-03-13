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Posted 13 марта 2013,, 13:44

Published 13 марта 2013,, 13:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Дело о взрыве в Строителе довели до суда

13 марта 2013, 13:44
Прокуратура отправила в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении белгородского предпринимателя, который занимался установкой натяжных потолков в пострадавшем от взрыва доме.
Сюжет
Суд

В результате взрыва газового баллона, который произошёл 26 февраля 2012 года в 11-м доме на улице Жукова в городе Строителе, погиб 37-летний хозяин квартиры, а ещё два нанятых сотрудника для установки потолков получили ранения. Властям пришлось демонтировать и фактически заново перестроить три этажа в пострадавшей части многоэтажки.

Согласно версии следствия, 28-летний предприниматель по договору об установке натяжного потолка доставил к месту работ инструменты и оборудование. Среди них была тепловая пушка с баллоном, заправленным пропаном. Не имея подготовки и допуска к работе с газовым оборудованием, обвиняемый предприниматель занёс тепловую пушку в квартиру. Через некоторое время из-за неправильной заправки баллона газом и резкого перепада температуры баллон разгерметизировался и произошёл взрыв. Были частично или полностью разрушены 15 квартир.

Органы предварительного следствия обвиняют предпринимателя в преступлениях по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности», а также ч. 2 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Дело с обвинительным заключением прокурора Яковлевского района передано в суд.

#Новости#Происшествия#Мария#Суд#Строитель#Взрыв#Пропан
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