Дело о взрыве в Строителе довели до суда

Согласно версии следствия, 28-летний предприниматель по договору об установке натяжного потолка доставил к месту работ инструменты и оборудование. Среди них была тепловая пушка с баллоном, заправленным пропаном. Не имея подготовки и допуска к работе с газовым оборудованием, обвиняемый предприниматель занёс тепловую пушку в квартиру. Через некоторое время из-за неправильной заправки баллона газом и резкого перепада температуры баллон разгерметизировался и произошёл взрыв. Были частично или полностью разрушены 15 квартир.