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Posted 7 февраля 2013,, 06:58

Published 7 февраля 2013,, 06:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде подвели итоги конкурса «Серебряное Белогорье»

7 февраля 2013, 06:58
Ежегодная акция, которая проводится уже восемь лет, определяет предприятия и организации Белгорода, принявшие наиболее активное участие в праздничных новогодних мероприятиях.

Гран-при конкурса, собравшего более 120 участников, присудили коллективу предприятия «Белагромаш-Сервис» имени В. М. Рязанова.

Также определились победители в семи номинациях, включающих праздничное оформление зданий и прилегающей территории, подготовку лучшей развлекательной новогодней программы, организацию народных гуляний и так далее.

Информационное агентство «Бел.Ру», принимавшее участие в конкурсе, заняло второе место в номинации «Белгород новогодний» (за лучшее освещение новогодних мероприятий). Первое место жюри присудило телерадиокомпании «Белый город».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Новый год#Серебряное Белогорье#Конкурс#Администрация#Бел.ру
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