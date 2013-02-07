В Белгороде подвели итоги конкурса «Серебряное Белогорье»

Posted 7 февраля 2013,, 06:58
Published 7 февраля 2013,, 06:58
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Гран-при конкурса, собравшего более 120 участников, присудили коллективу предприятия «Белагромаш-Сервис» имени В. М. Рязанова.
Также определились победители в семи номинациях, включающих праздничное оформление зданий и прилегающей территории, подготовку лучшей развлекательной новогодней программы, организацию народных гуляний и так далее.
Информационное агентство «Бел.Ру», принимавшее участие в конкурсе, заняло второе место в номинации «Белгород новогодний» (за лучшее освещение новогодних мероприятий). Первое место жюри присудило телерадиокомпании «Белый город».