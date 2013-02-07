В Белгороде подвели итоги конкурса «Серебряное Белогорье»

Ежегодная акция, которая проводится уже восемь лет, определяет предприятия и организации Белгорода, принявшие наиболее активное участие в праздничных новогодних мероприятиях.

Сюжет Новый год