В Белгородской области стартовала Неделя безопасного Рунета

Posted 1 февраля 2013,, 08:39
Published 1 февраля 2013,, 08:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сотрудники учреждения культуры разработали для юных белгородцев интересную программу. Дети поучаствуют в таких мероприятиях, как часы полезных советов «Книги, Интернет и я — вместе лучшие друзья» и «Приключения смайлика в Сети».
В течение семи дней в библиотеке пройдёт книжно-иллюстративная выставка «Интернет-ресурсы в помощь образовательному процессу».
Также белгородские дети и подростки смогут принять участие в организованном лихановской библиотекой конкурсе «Моя безопасная Сеть».
Справка. Неделя безопасного Рунета — традиционное российское событие, посвящённое проблеме безопасного использования Интернета детьми и родителями. Неделя представляет собой серию мероприятий, объединённых общей идеей формирования безопасной онлайн-среды и создания культуры ответственного, этичного и безопасного использования интернет-технологий.