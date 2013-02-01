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Posted 1 февраля 2013,, 08:39

Published 1 февраля 2013,, 08:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области стартовала Неделя безопасного Рунета

1 февраля 2013, 08:39
С 29 января по 5 февраля в рамках общероссийской Недели безопасного Рунета в Белгородской государственной детской библиотеке А. Лиханова пройдут мероприятия по безопасному использованию ресурсов Интернета и о защите детей от сетевых угроз.

Сотрудники учреждения культуры разработали для юных белгородцев интересную программу. Дети поучаствуют в таких мероприятиях, как часы полезных советов «Книги, Интернет и я — вместе лучшие друзья» и «Приключения смайлика в Сети».
В течение семи дней в библиотеке пройдёт книжно-иллюстративная выставка «Интернет-ресурсы в помощь образовательному процессу».


Также белгородские дети и подростки смогут принять участие в организованном лихановской библиотекой конкурсе «Моя безопасная Сеть».


Об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте www.belgdb.ru.


Справка. Неделя безопасного Рунета — традиционное российское событие, посвящённое проблеме безопасного использования Интернета детьми и родителями. Неделя представляет собой серию мероприятий, объединённых общей идеей формирования безопасной онлайн-среды и создания культуры ответственного, этичного и безопасного использования интернет-технологий.

#Новости#Общество#Белгородская область#Татьяна Косицына#Неделя безопасного рунета#Белгородская библиотека а.лиханова
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