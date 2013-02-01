В Белгородской области стартовала Неделя безопасного Рунета

Сотрудники учреждения культуры разработали для юных белгородцев интересную программу. Дети поучаствуют в таких мероприятиях, как часы полезных советов «Книги, Интернет и я — вместе лучшие друзья» и «Приключения смайлика в Сети».

В течение семи дней в библиотеке пройдёт книжно-иллюстративная выставка «Интернет-ресурсы в помощь образовательному процессу».