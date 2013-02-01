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Posted 1 февраля 2013,, 15:50

Published 1 февраля 2013,, 15:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский госуниверситет хочет присоединить к себе Губкинский филиал Московского государственного открытого университета

1 февраля 2013, 15:50
По словам исполняющего обязанности ректора Белгородского государственного национального университета Олега Полухина, вуз планирует заняться кадровым обеспечением крупнейшей в регионе горно-металлургической отрасли. А площадка в Губкине могла бы стать базой для подготовки специалистов.

Губкинский филиал Московского государственного открытого университета им. В. С. Черномырдина, согласно приказу Минобрнауки от 20 декабря 2012 года, переводится в состав Московского государственного машиностроительного университета. В настоящее время губкинский филиал готовит специалистов по шести основным образовательным программам. Это специалисты для строительства, транспортной отрасли, электроэнергетики, экономисты.

«Мы считаем, что в соответствии с потребностями региона мы должны развивать специальности. Горно-металлургический кластер и предприятия, туда входящие, - крупнейшие в регионе. Они дают больше всего налоговых поступлений, и там занято огромное количество людей. Значит, мы должны ориентироваться на эти предприятия. Раньше мы этого не делали. И специалистов для горно-металлургических предприятий готовили в Москве, других городах и немножко в Губкине - филиал Московского открытого университета, который сейчас ликвидировали, присоединив к московскому машиностроительному институту. Нам бы хотелось, чтобы этот филиал к нам отошёл. Евгений Степанович обещал поддержку в этом плане. Будем работать с министерством. Мы хотели бы использовать эту площадку как базовую и вместе со своей площадкой развивать специальности для предприятий горно-металлургического кластера», - подчеркнул Олег Полухин.

#Новости#БелГУ#Университет#Наука#Мария#Полухин
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