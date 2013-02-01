Белгородский госуниверситет хочет присоединить к себе Губкинский филиал Московского государственного открытого университета

«Мы считаем, что в соответствии с потребностями региона мы должны развивать специальности. Горно-металлургический кластер и предприятия, туда входящие, - крупнейшие в регионе. Они дают больше всего налоговых поступлений, и там занято огромное количество людей. Значит, мы должны ориентироваться на эти предприятия. Раньше мы этого не делали. И специалистов для горно-металлургических предприятий готовили в Москве, других городах и немножко в Губкине - филиал Московского открытого университета, который сейчас ликвидировали, присоединив к московскому машиностроительному институту. Нам бы хотелось, чтобы этот филиал к нам отошёл. Евгений Степанович обещал поддержку в этом плане. Будем работать с министерством. Мы хотели бы использовать эту площадку как базовую и вместе со своей площадкой развивать специальности для предприятий горно-металлургического кластера», - подчеркнул Олег Полухин.