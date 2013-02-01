Белгородский госуниверситет хочет присоединить к себе Губкинский филиал Московского государственного открытого университета

Posted 1 февраля 2013,, 15:50
Published 1 февраля 2013,, 15:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Губкинский филиал Московского государственного открытого университета им. В. С. Черномырдина, согласно приказу Минобрнауки от 20 декабря 2012 года, переводится в состав Московского государственного машиностроительного университета. В настоящее время губкинский филиал готовит специалистов по шести основным образовательным программам. Это специалисты для строительства, транспортной отрасли, электроэнергетики, экономисты.
«Мы считаем, что в соответствии с потребностями региона мы должны развивать специальности. Горно-металлургический кластер и предприятия, туда входящие, - крупнейшие в регионе. Они дают больше всего налоговых поступлений, и там занято огромное количество людей. Значит, мы должны ориентироваться на эти предприятия. Раньше мы этого не делали. И специалистов для горно-металлургических предприятий готовили в Москве, других городах и немножко в Губкине - филиал Московского открытого университета, который сейчас ликвидировали, присоединив к московскому машиностроительному институту. Нам бы хотелось, чтобы этот филиал к нам отошёл. Евгений Степанович обещал поддержку в этом плане. Будем работать с министерством. Мы хотели бы использовать эту площадку как базовую и вместе со своей площадкой развивать специальности для предприятий горно-металлургического кластера», - подчеркнул Олег Полухин.