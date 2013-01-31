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Posted 31 января 2013,, 06:20

Published 31 января 2013,, 06:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Алексей Швед примет участие в звёздном уикенде НБА

31 января 2013, 06:20
В своём первом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации белгородец Алексей Швед попал в число участников матча новичков лиги.

Как сообщает официальный сайт НБА, руководство лиги назвало имена баскетболистов, которые выступят в матче новичков и второгодок. Игра пройдёт в рамках звёздного уикенда 15 февраля в Хьюстоне. Участие в этом празднике баскетбола примет и Алексей Швед из Белгорода, выступающий в «Миннесоте Тимбервулвз».

Наряду со Шведом на звёздный уикенд отправятся новички Харрисон Барнс («Голден Стэйт»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Андре Драммонд («Детройт»), Майкл Кидд-Гилхрист («Шарлотт»), Дэмьян Лиллард («Портленд»), Дион Уэйтерс («Кливленд») и Тайлер Зеллер («Кливленд»). Из игроков, проводящих свой второй сезон в НБА, сыграют Кеннет Фарид («Денвер»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), Брэндон Найт («Детройт»), Кавай Ленард («Сан-Антонио»), Чендлер Парсонс («Хьюстон»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Тристан Томпсон («Кливленд»), Никола Вучевич («Орландо») и Кемба Уокер («Шарлотт»).

Составы в этом году будут смешанными. Менеджеры двух команд поочерёдно выберут для себя игроков из этого списка.

Напомним, что россиянин А. Швед в этом сезоне дебютировал в НБА в составе «Миннесоты». В лиге Алексей провёл 36 матчей, набирая в среднем по 10,7 очка за игру.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Алексей Швед#Баскетбол#Нба
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