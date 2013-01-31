Алексей Швед примет участие в звёздном уикенде НБА

Posted 31 января 2013,, 06:20
Published 31 января 2013,, 06:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает официальный сайт НБА, руководство лиги назвало имена баскетболистов, которые выступят в матче новичков и второгодок. Игра пройдёт в рамках звёздного уикенда 15 февраля в Хьюстоне. Участие в этом празднике баскетбола примет и Алексей Швед из Белгорода, выступающий в «Миннесоте Тимбервулвз».
Наряду со Шведом на звёздный уикенд отправятся новички Харрисон Барнс («Голден Стэйт»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Андре Драммонд («Детройт»), Майкл Кидд-Гилхрист («Шарлотт»), Дэмьян Лиллард («Портленд»), Дион Уэйтерс («Кливленд») и Тайлер Зеллер («Кливленд»). Из игроков, проводящих свой второй сезон в НБА, сыграют Кеннет Фарид («Денвер»), Кайри Ирвинг («Кливленд»), Брэндон Найт («Детройт»), Кавай Ленард («Сан-Антонио»), Чендлер Парсонс («Хьюстон»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт»), Тристан Томпсон («Кливленд»), Никола Вучевич («Орландо») и Кемба Уокер («Шарлотт»).
Составы в этом году будут смешанными. Менеджеры двух команд поочерёдно выберут для себя игроков из этого списка.
Напомним, что россиянин А. Швед в этом сезоне дебютировал в НБА в составе «Миннесоты». В лиге Алексей провёл 36 матчей, набирая в среднем по 10,7 очка за игру.