Алексей Швед примет участие в звёздном уикенде НБА

Как сообщает официальный сайт НБА, руководство лиги назвало имена баскетболистов, которые выступят в матче новичков и второгодок. Игра пройдёт в рамках звёздного уикенда 15 февраля в Хьюстоне. Участие в этом празднике баскетбола примет и Алексей Швед из Белгорода, выступающий в «Миннесоте Тимбервулвз».