Гильермо Джонса всё же заставят драться с Денисом Лебедевым

Posted 29 января 2013,, 12:50
Published 29 января 2013,, 12:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Руководство WBA считает, что их действующий чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев должен встретиться с так называемым чемпионом в отставке Гильермо Джонсом. Торги на право проведения боя между ними ассоциация назначила на 6 февраля. Они пройдут в штаб-квартире организации в Панаме, сообщает «Р-Спорт».
Напомним, что боксёр из Белгородской области отобрал чемпионское звание именно у Джонса. Титул перешёл к Лебедеву, после того как панамец отказался от боя, сославшись на травму. В итоге WBA передала пояс чемпиона в первом тяжёлом весе россиянину, оставив за Джонсом право встретиться с ним в случае возвращения на ринг.
В декабре Лебедев провёл первую защиту титула, нокаутировав доминиканца Сантандера Сильгадо в четвёртом раунде. Теперь ассоциация настаивает на том, чтобы бой между соперниками состоялся.
Как заявил менеджер Д. Лебедева Владимир Хрюнов, если торги выиграет российская сторона, то он проведёт поединок в Москве.
Кроме того, команда Лебедева добилась того, чтобы гонорар от боя боксёры поделили пополам. «Первоначальное решение, принятое на конгрессе WBA, подразумевало, что Джонс получит 50 % от призового фонда матча, а Лебедев - 45, - цитирует Хрюнова агентство. - Но, узнав о предложении промоутера соперника Дона Кинга о проведении матча, нам после тщательных консультаций с адвокатами удалось добиться равного распределения гонорара - 50 на 50».
Денис Лебедев провёл на профессиональном ринге 26 поединков. В 25 из них россиянин победил (19 - нокаутом) и в одном проиграл. Рекорд 40-летнего Джонса выглядит внушительно. Панамский боксёр в своей карьере выиграл 38 боёв из 43. В трёх поединках он проиграл и два свёл вничью.