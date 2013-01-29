Гильермо Джонса всё же заставят драться с Денисом Лебедевым

Напомним, что боксёр из Белгородской области отобрал чемпионское звание именно у Джонса. Титул перешёл к Лебедеву, после того как панамец отказался от боя, сославшись на травму. В итоге WBA передала пояс чемпиона в первом тяжёлом весе россиянину, оставив за Джонсом право встретиться с ним в случае возвращения на ринг.