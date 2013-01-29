Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января 2013,, 12:50

Published 29 января 2013,, 12:50

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Гильермо Джонса всё же заставят драться с Денисом Лебедевым

29 января 2013, 12:50
На прошлой неделе Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила торги за право организации титульного поединка между старооскольцем Денисом Лебедевым и Гильермо Джонсом из Панамы. По словам менеджера россиянина Владимира Хрюнова, призовой фонд боя соперники поделят пополам.

Руководство WBA считает, что их действующий чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев должен встретиться с так называемым чемпионом в отставке Гильермо Джонсом. Торги на право проведения боя между ними ассоциация назначила на 6 февраля. Они пройдут в штаб-квартире организации в Панаме, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, что боксёр из Белгородской области отобрал чемпионское звание именно у Джонса. Титул перешёл к Лебедеву, после того как панамец отказался от боя, сославшись на травму. В итоге WBA передала пояс чемпиона в первом тяжёлом весе россиянину, оставив за Джонсом право встретиться с ним в случае возвращения на ринг.

В декабре Лебедев провёл первую защиту титула, нокаутировав доминиканца Сантандера Сильгадо в четвёртом раунде. Теперь ассоциация настаивает на том, чтобы бой между соперниками состоялся.

Как заявил менеджер Д. Лебедева Владимир Хрюнов, если торги выиграет российская сторона, то он проведёт поединок в Москве.

Кроме того, команда Лебедева добилась того, чтобы гонорар от боя боксёры поделили пополам. «Первоначальное решение, принятое на конгрессе WBA, подразумевало, что Джонс получит 50 % от призового фонда матча, а Лебедев - 45, - цитирует Хрюнова агентство. - Но, узнав о предложении промоутера соперника Дона Кинга о проведении матча, нам после тщательных консультаций с адвокатами удалось добиться равного распределения гонорара - 50 на 50».

Денис Лебедев провёл на профессиональном ринге 26 поединков. В 25 из них россиянин победил (19 - нокаутом) и в одном проиграл. Рекорд 40-летнего Джонса выглядит внушительно. Панамский боксёр в своей карьере выиграл 38 боёв из 43. В трёх поединках он проиграл и два свёл вничью.

#Новости#Белгородская область#Денис Объедкин#Спорт#Денис лебедев#Бокс
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18