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Posted 29 января 2013,, 09:18

Published 29 января 2013,, 09:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Александр Беленов: Футбол и волейбол в Белгороде на разных планетах

29 января 2013, 09:18
Бывший вратарь «Салюта», ныне выступающий в Премьер-лиге за краснодарскую «Кубань», поделился, как при высоком росте в детстве умудрился миновать секцию волейбола в родном Белгороде, а также рассказал о перспективах карьеры в своём нынешнем клубе.
Сюжет
Футбол

Воспитанника белгородского футбола Александра Беленова, который сегодня считается одним из лучших вратарей России, этой зимой сватали в московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сам же футболист связывает своё будущее именно с «Кубанью», хотя и не считает, что при переходе рискует оказаться на скамейке, как некогда в «Спартаке». «Нынешняя ситуация - другая. Три года назад я был игроком из первой лиги, попавшим в большой клуб. Если меня и знали, то только специалисты и земляки из Белгорода. А шанс проявить себя, равно как и право на ошибку, нужно заслужить. В «Спартаке» мне этого не удалось, - цитирует Беленова «Спорт-Экспресс». - А сейчас в «Кубани» меня абсолютно всё устраивает. И я готов играть в Краснодаре максимально долго, хотя, конечно, есть ещё и интересы клуба».

«Город мне симпатичен, климат радует, особенно зимой, но жить пока планирую в родном Белгороде, - ответил Александр на вопрос о возможном переезде в Краснодар. - К тому же у нас в семье прибавление: прошлой весной родился сын Даниил».

По словам белгородца, сын помогает ему эмоционально восстановиться после тяжёлых игр: «У капитана нашей сборной Игоря Денисова, насколько я знаю, четверо детей. И этот пример нужно приводить всем молодым людям. Мы с женой Катей давно вместе, со второго курса института. Созрели стать родителями. А режим... Мне малыш только помогает. Особенно эмоционально. После домашних 1:3 с ЦСКА пришёл домой, взял его на руки и сразу успокоился».

Рассказал футболист, выросший, можно сказать, в волейбольном Белгороде, и о своём отношении к этому виду спорта. «Волейбол не моё. Нравятся контактные виды спорта, а самый увлекательный - гандбол. Вот в баскетбол звали, две тренировки даже посетил, но в итоге выбрал футбол и не прогадал, - поведал Беленов. - Когда был студентом, нас как-то попросили прийти поддержать женскую команду. Поэтому лично знаком с двумя Катями - Кривец и Орловой. Одна теперь в московском «Динамо», вторая - в Омске. Удачи им, хорошие, позитивные девушки. Общался ли с Тетюхиным? Нет. Где в Белгороде футбол и где волейбол?! Разные планеты!»

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Александр беленов
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