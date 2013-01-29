Александр Беленов: Футбол и волейбол в Белгороде на разных планетах

Воспитанника белгородского футбола Александра Беленова, который сегодня считается одним из лучших вратарей России, этой зимой сватали в московское «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сам же футболист связывает своё будущее именно с «Кубанью», хотя и не считает, что при переходе рискует оказаться на скамейке, как некогда в «Спартаке». «Нынешняя ситуация - другая. Три года назад я был игроком из первой лиги, попавшим в большой клуб. Если меня и знали, то только специалисты и земляки из Белгорода. А шанс проявить себя, равно как и право на ошибку, нужно заслужить. В «Спартаке» мне этого не удалось, - цитирует Беленова «Спорт-Экспресс». - А сейчас в «Кубани» меня абсолютно всё устраивает. И я готов играть в Краснодаре максимально долго, хотя, конечно, есть ещё и интересы клуба».