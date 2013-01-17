В Белгородской области в огне едва не погибли дети

Возгорание произошло в доме на хуторе Цигулёве в Прохоровском районе 15 января. Взрослые в этот день отправились по делам в райцентре, а присматривать за четырьмя маленькими сёстрами в возрасте от пяти лет до года поручили старшей 11-летней дочери.