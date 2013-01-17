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Posted 17 января 2013,, 06:08

Published 17 января 2013,, 06:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области в огне едва не погибли дети

17 января 2013, 06:08
Не прошло и недели после трагедии в частном доме под Валуйками, когда пожар унёс жизни четверых оставленных без присмотра малолетних детей, как пожарные области зафиксировали ещё один подобный случай.
Сюжет
Пожар

На сей раз в опасности оказались пятеро детишек в Прохоровском районе. К счастью, обошлось без жертв.

Возгорание произошло в доме на хуторе Цигулёве в Прохоровском районе 15 января. Взрослые в этот день отправились по делам в райцентре, а присматривать за четырьмя маленькими сёстрами в возрасте от пяти лет до года поручили старшей 11-летней дочери.

Дом, в котором проживала семья, отапливался дровами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области. Когда дрова в печке сгорели, дети добавили новые поленья. А чтобы огонь разгорелся сильнее, плеснули воспламеняющуюся жидкость. Именно из-за этого вскоре и загорелся весь дом.

Никто из детей не пострадал. Старшая девочка вывела из жилища своих маленьких сестёр.

После того как соседи вызвали на место пожарных, огонь потушили. Однако из-за серьёзных повреждений строения многодетной семье пришлось переехать к родственникам в соседнюю деревню.

Односельчане помогли пострадавшим вещами первой необходимости и одеждой. Глава администрации сельского поселения обратилась к председателю комиссии социальной поддержки населения района об оказании помощи этой семье.

Напомним, что в ночь на 11 января также оставленные без присмотра дети погибли при пожаре в селе Гладково Валуйского района.

#Новости#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Пожар#Ребенок#Мария
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