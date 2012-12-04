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Posted 4 декабря 2012,, 06:09

Published 4 декабря 2012,, 06:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородского чиновника обвинили в получении особо крупной взятки

4 декабря 2012, 06:09
В Белгороде завершили расследование уголовного дела по подозрению сотрудника областного Россельхознадзора в получении 1,5-миллионной взятки. Дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.
Сюжет
Взятка

Напомним, что начальника отдела земельного контроля Россельхознадзора по Белгородской области Николая Головина правоохранители задержали с поличным ещё в январе 2012 года. Тогда чиновник получил от гендиректора ООО «Мехколонна № 106» 1,5 миллиона рублей за бездействие, связанное с нарушением земельного законодательства Российской Федерации в отношении этого предприятия. Кроме того, по данным следствия, он склонил своего подчинённого к составлению фиктивного акта о ещё несостоявшейся проверке и устранении выявленных недостатков.

На сегодня расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в особо крупном размере» завершено, сообщили в пресс-службе следственного управления областного СКР. Следователь собрал достаточную доказательственную базу, дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Происшествия#Россельхознадзор#Мария#Взятка
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