Белгородского чиновника обвинили в получении особо крупной взятки

Posted 4 декабря 2012,, 06:09
Published 4 декабря 2012,, 06:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что начальника отдела земельного контроля Россельхознадзора по Белгородской области Николая Головина правоохранители задержали с поличным ещё в январе 2012 года. Тогда чиновник получил от гендиректора ООО «Мехколонна № 106» 1,5 миллиона рублей за бездействие, связанное с нарушением земельного законодательства Российской Федерации в отношении этого предприятия. Кроме того, по данным следствия, он склонил своего подчинённого к составлению фиктивного акта о ещё несостоявшейся проверке и устранении выявленных недостатков.
На сегодня расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в особо крупном размере» завершено, сообщили в пресс-службе следственного управления областного СКР. Следователь собрал достаточную доказательственную базу, дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.