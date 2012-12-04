Белгородского чиновника обвинили в получении особо крупной взятки

Напомним, что начальника отдела земельного контроля Россельхознадзора по Белгородской области Николая Головина правоохранители задержали с поличным ещё в январе 2012 года. Тогда чиновник получил от гендиректора ООО «Мехколонна № 106» 1,5 миллиона рублей за бездействие, связанное с нарушением земельного законодательства Российской Федерации в отношении этого предприятия. Кроме того, по данным следствия, он склонил своего подчинённого к составлению фиктивного акта о ещё несостоявшейся проверке и устранении выявленных недостатков.