Четверо молодых учёных БГТУ будут получать президентскую стипендию

Posted 29 ноября 2012,, 07:35
Published 29 ноября 2012,, 07:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Именные стипендии будут выплачиваться в высших учебных заведениях, которые готовят кадры по пяти приоритетным направлениям модернизации нашей экономики.
Как известно, главными векторами модернизации и технологического развития экономики России считаются на сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, медицинские технологии и стратегические информационные технологии.
Из 450 вузов России в число победителей вошли 80, в каждом из них от одного до 32 (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) президентских стипендиатов. На втором месте по количеству победителей — МГТУ им. Н. Э. Баумана. Белгородский технологический университет оказался на 9-м месте по количеству стипендиатов. В целом по Центрально-Чернозёмному региону насчитывается всего семь президентских стипендиатов. Четверо — из «технолога», трое — из Воронежского государственного университета.
Победителями конкурса на получение стипендии президента Российской Федерации молодым учёным и аспиранта в 2012 году от БГТУ им. В. Г. Шухова стали кандидаты технических наук Виктория Нелюбова и Наталья Павленко, аспирант кафедры неорганической химии Наталья Черкашина и аспирант кафедры технической кибернетики Дмитрий Юдин. Эти учёные работают в сфере энергоэффективности и энергосбережения, разработки модифицированных композитных материалов материалов, авиационно-космических и стратегических информационных технологий.