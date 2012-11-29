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Posted 29 ноября 2012,, 07:35

Published 29 ноября 2012,, 07:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Четверо молодых учёных БГТУ будут получать президентскую стипендию

29 ноября 2012, 07:35
Совет по грантам президента Российской Федерации объявил победителей конкурса 2012—2014 годов на получение стипендии президента РФ молодым учёным и аспирантам. В их число вошли и представители белгородского «технолога».
Сюжет
Ученые

Именные стипендии будут выплачиваться в высших учебных заведениях, которые готовят кадры по пяти приоритетным направлениям модернизации нашей экономики.

Как известно, главными векторами модернизации и технологического развития экономики России считаются на сегодняшний день энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, медицинские технологии и стратегические информационные технологии.

Из 450 вузов России в число победителей вошли 80, в каждом из них от одного до 32 (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) президентских стипендиатов. На втором месте по количеству победителей — МГТУ им. Н. Э. Баумана. Белгородский технологический университет оказался на 9-м месте по количеству стипендиатов. В целом по Центрально-Чернозёмному региону насчитывается всего семь президентских стипендиатов. Четверо — из «технолога», трое — из Воронежского государственного университета.

Победителями конкурса на получение стипендии президента Российской Федерации молодым учёным и аспиранта в 2012 году от БГТУ им. В. Г. Шухова стали кандидаты технических наук Виктория Нелюбова и Наталья Павленко, аспирант кафедры неорганической химии Наталья Черкашина и аспирант кафедры технической кибернетики Дмитрий Юдин. Эти учёные работают в сфере энергоэффективности и энергосбережения, разработки модифицированных композитных материалов материалов, авиационно-космических и стратегических информационных технологий.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Бгту#Ученые#Президентская стипендия
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