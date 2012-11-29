Четверо молодых учёных БГТУ будут получать президентскую стипендию

Из 450 вузов России в число победителей вошли 80, в каждом из них от одного до 32 (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) президентских стипендиатов. На втором месте по количеству победителей — МГТУ им. Н. Э. Баумана. Белгородский технологический университет оказался на 9-м месте по количеству стипендиатов. В целом по Центрально-Чернозёмному региону насчитывается всего семь президентских стипендиатов. Четверо — из «технолога», трое — из Воронежского государственного университета.