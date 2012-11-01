Администрация Белгорода продлила конкурс концепций брендирования города

Posted 1 ноября 2012,, 11:05
Published 1 ноября 2012,, 11:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Концепция брендирования должна учитывать историю города, его привлекательные природные характеристики и уникальные достопримечательности. При этом необходимо использовать идеологию солидарного городского сообщества и слогана «Белгород — город добра и благополучия». Кроме того, городской бренд нужно связать с крупнейшими корпоративными брендами и белгородскими продуктами.
Конкурс проводится с целью создания уникального образа Белгорода и выработки единой имиджевой политики в органах местного самоуправления. Участие в нём могут принять как отдельные авторы, так и творческие коллективы или организации. Представленные ранее концепции могут быть доработаны и поданы в конкурсную комиссию снова.
Авторам предстоит защищать свои проекты публично. По итогам конкурса определятся победитель и два призёра, которые получат денежное вознаграждение. Возглавляет конкурсную комиссию мэр Белгорода Сергей Боженов.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, проекты на конкурс можно предоставлять до 30 ноября в управление архитектуры и градостроительства г. Белгорода. Концепции брендирования подаются в виде эскизных проектов брендбука и способов продвижения бренда. Телефон для справок — (4722) 27-16-02.
Напомним, конкурс на создание и продвижение бренда Белгорода как города добра и благополучия стартовал 19 июня. Победителю конкурса, который сумеет вместить понятия «Белгород», «добро», «благополучие» и «солидарное общество» в один бренд, городские власти обещают миллион рублей.