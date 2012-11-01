Администрация Белгорода продлила конкурс концепций брендирования города

Конкурс проводится с целью создания уникального образа Белгорода и выработки единой имиджевой политики в органах местного самоуправления. Участие в нём могут принять как отдельные авторы, так и творческие коллективы или организации. Представленные ранее концепции могут быть доработаны и поданы в конкурсную комиссию снова.