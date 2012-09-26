Коммунисты потребовали расследовать задержание своих активистов 15 сентября

Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте реготделения КПРФ, 15 сентября 2012 года у Соборной площади Белгорода полицейские незаконно, по мнению коммунистов, с применением грубой физической силы задержали группу комсомольцев, после чего необоснованно обвинили активистов в нарушении порядка организации собрания и мелком хулиганстве за то, что комсомольцы вели фото- и видеосъёмку незаконного задержания одиночного пикетирования. «На наш взгляд, действия полицейских при задержании были несоизмеримы с теми нарушениями, какие они вменяют пострадавшим в этой ситуации. Мы оцениваем их действия как полицейский произвол», говорится в тексте.