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Posted 26 сентября 2012,, 08:51

Published 26 сентября 2012,, 08:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Коммунисты потребовали расследовать задержание своих активистов 15 сентября

26 сентября 2012, 08:51
После пикета здания УМВД по Белгородской области бюро регионального отделения КПРФ обратилось с заявлением «Против полицейского произвола».
Сюжет
КПРФ

Согласно тексту заявления, опубликованному на сайте реготделения КПРФ, 15 сентября 2012 года у Соборной площади Белгорода полицейские незаконно, по мнению коммунистов, с применением грубой физической силы задержали группу комсомольцев, после чего необоснованно обвинили активистов в нарушении порядка организации собрания и мелком хулиганстве за то, что комсомольцы вели фото- и видеосъёмку незаконного задержания одиночного пикетирования. «На наш взгляд, действия полицейских при задержании были несоизмеримы с теми нарушениями, какие они вменяют пострадавшим в этой ситуации. Мы оцениваем их действия как полицейский произвол», говорится в тексте.

Коммунисты просят полицию уделять больше внимания профилактике реальной преступности, напоминая, что «только в прошлом году в Белгороде число правонарушений среди детей и подростковой преступности увеличилось почти вдвое». В своём заявлении коммунисты потребовали «прекратить неправомерные силовые действия в отношении оппозиции, коммунистов и комсомольцев», а также провести служебное расследование инцидента 15 сентября 2012 года, а после «наказать виновных в произволе работников полиции».

Как сообщало ИА «Бел.Ру», 24 сентября коммунисты провели пикет у здания УМВД по Белгородской области, развернув плакаты с требованиями остановить полицейский произвол, а самих правоохранителей - соблюдать законы.

#Новости#Политика#Полиция#Пикет#Мария#Митинг#КПРФ#Комсомол
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