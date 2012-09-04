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Posted 4 сентября 2012,, 09:59

Published 4 сентября 2012,, 09:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Жителя Строителя осудили за преступление трёхлетней давности

4 сентября 2012, 09:59
За убийство своей подруги 39-летний белгородец проведёт девять с половиной лет в колонии строгого режима, а также компенсирует матери и дочери погибшей моральный вред.

Мужчина и его жертва проживали в городе Строителе Белгородской области и долгое время находились в интимной связи. Из ревности влюблённые часто ссорились. 7 августа 2009 года подсудимый привёз свою подругу в лесопосадку и спровоцировал очередную ссору, которая закончилась трагично. Он задушил женщину, а тело закопал в посадке, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР.

Об исчезновении белгородки в правоохранительные органы заявила её мать. Преступление раскрыли спустя два с половиной года.

Суд признал сожителя жертвы виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», приговорив его к девяти годам и шести месяцам колонии строго режима. К тому же преступник обязан выплатить компенсацию морального вреда матери и дочери погибшей.

#Новости#Происшествия#Убийство#Розыск#Мария#Яковлевский район#СКР
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