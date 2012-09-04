Жителя Строителя осудили за преступление трёхлетней давности

Posted 4 сентября 2012,, 09:59
Published 4 сентября 2012,, 09:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Мужчина и его жертва проживали в городе Строителе Белгородской области и долгое время находились в интимной связи. Из ревности влюблённые часто ссорились. 7 августа 2009 года подсудимый привёз свою подругу в лесопосадку и спровоцировал очередную ссору, которая закончилась трагично. Он задушил женщину, а тело закопал в посадке, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР.
Об исчезновении белгородки в правоохранительные органы заявила её мать. Преступление раскрыли спустя два с половиной года.
Суд признал сожителя жертвы виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», приговорив его к девяти годам и шести месяцам колонии строго режима. К тому же преступник обязан выплатить компенсацию морального вреда матери и дочери погибшей.