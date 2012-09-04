Жителя Строителя осудили за преступление трёхлетней давности

Мужчина и его жертва проживали в городе Строителе Белгородской области и долгое время находились в интимной связи. Из ревности влюблённые часто ссорились. 7 августа 2009 года подсудимый привёз свою подругу в лесопосадку и спровоцировал очередную ссору, которая закончилась трагично. Он задушил женщину, а тело закопал в посадке, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР.