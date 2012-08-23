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Posted 23 августа 2012,, 14:00

Published 23 августа 2012,, 14:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Арбитражный суд приостановил на 60 суток работу Новоборисовского хлебоприёмного предприятия

23 августа 2012, 14:00
Решение о приостановлении работы предприятия, принадлежащего холдингу «Агро-Белогорье», Арбитражный суд Белгородской области принял из-за шума и запаха, на которые жаловались жители Борисовки.

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», ранее с иском в арбитражный суд обратилось региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство отреагировало на жалобы жителей села Беленького, где располагается Новоборисовское хлебоприёмное предприятие. Люди жаловались на шум, вибрацию, аммиачный запах и пыль.

В начале июля суд потребовал от Роспотребнадзора провести новые замеры уровня шума, вибрации, пыли, а также микробиологические исследования почвы и воды в дневное и ночное время в период работы предприятия с максимальной нагрузкой. Эти исследования показали, что уровни шума и вибрации на территории домовладений, находящихся в санитарной зоне предприятия, превышают предельно допустимые значения.

В итоге Арбитражный суд Белгородской области своим решением приостановил деятельность ОАО «Новоборисовское хлебоприёмное предприятие» по производству комбикормов, приёмке, сушке, хранению и отгрузке зерна сроком на 60 суток для выполнения предписания Роспотребнадзора об устранении выявленных нарушений санитарных правил.

Предприятие входит в структуру группы компаний «Агро-Белогорье». Оно находится в селе Беленьком Борисовского района Белгородской области и занимает площадь 11,2 га. Мощности ОАО «Новоборисовское ХПП» включают в себя склады напольного хранения объёмом 48 тыс. тонн зерна, склады силосного хранения общим объёмом 42 тыс. тонн зерна. Производительность по приёмке зерна составляет около 3,5 тыс. тонн в сутки.

#Новости#Экономика#Роспотребнадзор#Мария#Арбитраж#Комбикормовый завод#Новоборисовское хпп
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