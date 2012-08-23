Арбитражный суд приостановил на 60 суток работу Новоборисовского хлебоприёмного предприятия

В начале июля суд потребовал от Роспотребнадзора провести новые замеры уровня шума, вибрации, пыли, а также микробиологические исследования почвы и воды в дневное и ночное время в период работы предприятия с максимальной нагрузкой. Эти исследования показали, что уровни шума и вибрации на территории домовладений, находящихся в санитарной зоне предприятия, превышают предельно допустимые значения.