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Posted 13 августа 2012,, 13:43

Published 13 августа 2012,, 13:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские призёры олимпиады получат новые Audi

13 августа 2012, 13:43
15 августа компания Audi Russia вручит автомобили российским победителям и призёрам Олимпиады в Лондоне в рамках торжественной церемонии чествования российских олимпийцев.

Как сообщает Auto.ru, обладателям золотых медалей подарят представительские седаны Audi A8, серебряных — Audi A7 Sportback, а завоевавшие олимпийскую бронзу получат Audi A6. Церемония состоится в среду, 15 августа, на Васильевском спуске, в центре Москвы, отмечает портал.

В целом Министерство спорта РФ намерено выплатить по 4 млн рублей золотым медалистам, по 2,5 млн — серебряным призёрам и по 1,7 млн — обладателям бронзовых наград, сообщает НТВ.

Напомним, что среди российских победителей и призёров Олимпиады четверо золотых медалистов волейбольной сборной — Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Тарас Хтей. Единственное белгородское серебро Олимпийских игр в Лондоне — у старооскольской легкоатлетки Елены Соколовой. Бронзу завоевал один из героев баскетбольного турнира Олимпиады — Алексей Швед.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Олимпиада#Ауди
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