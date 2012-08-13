Белгородские призёры олимпиады получат новые Audi

Posted 13 августа 2012,, 13:43
Published 13 августа 2012,, 13:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает Auto.ru, обладателям золотых медалей подарят представительские седаны Audi A8, серебряных — Audi A7 Sportback, а завоевавшие олимпийскую бронзу получат Audi A6. Церемония состоится в среду, 15 августа, на Васильевском спуске, в центре Москвы, отмечает портал.
В целом Министерство спорта РФ намерено выплатить по 4 млн рублей золотым медалистам, по 2,5 млн — серебряным призёрам и по 1,7 млн — обладателям бронзовых наград, сообщает НТВ.
Напомним, что среди российских победителей и призёров Олимпиады четверо золотых медалистов волейбольной сборной — Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Тарас Хтей. Единственное белгородское серебро Олимпийских игр в Лондоне — у старооскольской легкоатлетки Елены Соколовой. Бронзу завоевал один из героев баскетбольного турнира Олимпиады — Алексей Швед.