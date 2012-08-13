Белгородские призёры олимпиады получат новые Audi

Напомним, что среди российских победителей и призёров Олимпиады четверо золотых медалистов волейбольной сборной — Дмитрий Мусэрский, Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Тарас Хтей. Единственное белгородское серебро Олимпийских игр в Лондоне — у старооскольской легкоатлетки Елены Соколовой. Бронзу завоевал один из героев баскетбольного турнира Олимпиады — Алексей Швед.