Андрей Кобенко: Ташуев просто так не берёт футболистов в команду

По словам 30-летнего футболиста, который в 2008 году выиграл чемпионат России в составе казанского «Рубина», в текущем сезоне «Салют» не планирует бороться за выход в сильнейший дивизион страны. «В этом сезоне точно нет. Сейчас у нас стоит задача закрепиться в ФНЛ и постараться попасть в десятку лучших команд, - цитирует А. Кобенко портал Sportlook. - Да, это будет тяжело, но мы приложим все усилия для этого. Если удастся выполнить всё задуманное, то в следующем сезоне можно задуматься и о повышении. Немаловажно, как в Белгороде будет с финансированием, это напрямую будет влиять на результаты».