Андрей Кобенко: Ташуев просто так не берёт футболистов в команду

Posted 20 июля 2012,, 12:24
Published 20 июля 2012,, 12:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам 30-летнего футболиста, который в 2008 году выиграл чемпионат России в составе казанского «Рубина», в текущем сезоне «Салют» не планирует бороться за выход в сильнейший дивизион страны. «В этом сезоне точно нет. Сейчас у нас стоит задача закрепиться в ФНЛ и постараться попасть в десятку лучших команд, - цитирует А. Кобенко портал Sportlook. - Да, это будет тяжело, но мы приложим все усилия для этого. Если удастся выполнить всё задуманное, то в следующем сезоне можно задуматься и о повышении. Немаловажно, как в Белгороде будет с финансированием, это напрямую будет влиять на результаты».
«Как ладим с колумбийцами? Да нормально ладим. Они ведь поиграли в Латвии и понимают русский язык. Это положительно сказывается на тренировочном процессе, на игре, - считает футболист. - Вы не поверите, но они не ругаются. Ясно, что большинство иностранцев, только приехав в Россию, первым делом выучивают все наши матерные слова. Но наши ребята не ругаются, хотя прекрасно понимают, когда кто-то ими сильно недоволен» (смеётся).
«Колумбийцы - ребята перспективные, как и все, кто собрался в «Салюте». Ташуев просто так не берёт футболистов в команду. Он просматривает и выбирает тех, кто подходит под стиль и схему игры клуба - поведал Кобенко. - Взял - значит, они могут принести пользу клубу. Мы хорошо с ними общаемся, нашли общий язык. Никаких группировок у нас точно нет».
Что касается перехода от игры в премьер-лиге к ФНЛ, то Андрею, по его собственному признанию, он даётся тяжело: «После того как сыграл столько лет в премьер-лиге, опускаться в ФНЛ... Тут совсем другой уровень, здесь надо больше делать. Надо сейчас перестраиваться, чтобы не потеряться на поле. Понятно, что надо прибавлять, но я понимаю, что ФНЛ - это не моя лига».
Нынешний полузащитник белгородского клуба не теряет надежды возвратиться в элитный российский дивизион. «Я буду стараться туда вернуться. Хочу помочь сейчас хорошо выступить с «Салютом», чтобы другие клубы увидели, что у меня ещё есть потенциал», - рассказал Кобенко.