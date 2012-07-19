В Белгороде отправили на заслуженный отдых экс-главу местного УМВД

Posted 19 июля 2012,, 09:36
Published 19 июля 2012,, 09:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По версии следствия, 16 марта в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения доставили двоих жителей областного центра. Один из них пожаловался на плохое самочувствие, а позже медикам он рассказал, что телесные повреждения ему причинили в отделе полиции. Впоследствии сам потерпевший из больницы скрылся. По факту избиения задержанного возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Подозревались два гражданина, один из которых был сотрудником полиции.
Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следственного комитета, уголовное дело закрыли. «Дело было возбуждено по статьям, связанным с совершением должностных преступлений, оно было прекращено. Должностные преступления в действиях подозреваемых не найдены, усмотрены действия, связанные с причинением побоев. Поскольку это относится к делам частного обвинения, потерпевшим предоставлено право обратиться в мировой суд», - сообщил собеседник агентства.
Как ранее сообщало ИА «Бел.Ру», сразу после происшествия в первом отделе полиции начальник УМВД России по Белгороду Юрий Хлудеев подал рапорт о предоставлении ему очередного отпуска за 2012 год с последующим увольнением из органов внутренних дел, и его отстранили от исполнения обязанностей.
Сегодня на заседании коллегии регионального УМВД Виктор Пестерев сообщил, что в городском управлении полиции произошли кадровые изменения. Исполняющий обязанности начальника УМВД по Белгороду Александр Старый стал начальником городского ведомства, а экс-главу Юрия Хлудеева торжественно проводили на пенсию.
«После кадровых перестановок, думаю, это подразделение будет работать с большей эффективностью. Юрия Владимировича мы проводили на пенсию, а вновь назначенному руководителю лично буду оказывать помощь в управленческой деятельности», - отметил Виктор Пестерев.
Арина Смолина