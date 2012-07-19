В Белгороде отправили на заслуженный отдых экс-главу местного УМВД

По версии следствия, 16 марта в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения доставили двоих жителей областного центра. Один из них пожаловался на плохое самочувствие, а позже медикам он рассказал, что телесные повреждения ему причинили в отделе полиции. Впоследствии сам потерпевший из больницы скрылся. По факту избиения задержанного возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Подозревались два гражданина, один из которых был сотрудником полиции.