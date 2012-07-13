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Posted 13 июля 2012,, 13:43

Published 13 июля 2012,, 13:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская облдума может похвастать открытым сайтом

13 июля 2012, 13:43
Сайт регионального законодательного собрания оказался на 13-м месте в рейтинге открытости аналогичных интернет-ресурсов по всей России.
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Рейтинг

Результаты мониторинга официальных сайтов законодательных органов госвласти субъектов РФ опубликовал Институт развития свободы информации по результатам исследования 83 веб-ресурсов в мае - июле 2012 года. Методом контент-анализа исследовалась открытость сайтов по 79 параметрам. Эксперты проверяли соответствие сайтов требованиям российского законодательства по уровню открытости и доступности информации. После исследования ряд регионов могли изменить свои показатели при обсуждении результатов с экспертами. Затем по итогам финальных наблюдений составили рейтинг открытости.

Сайт Белгородской областной Думы в рейтинге Института развития свободы информации оказался на 13-м месте с показателем открытости 58,518 % (коэффициент информационной доступности). Это самый высокий показатель в Черноземье. Среднее его значение по России составляет 44,797 %. В тройку лидеров рейтинга вошли сайты заксобраний Самарской, Кировской и Вологодской областей. Самыми закрытыми признаны веб-ресурсы Рязанской облдумы, Ингушетии и Чеченской Республики (последнее место).

Помимо региональных заксобраний на открытость эксперты проверили сайты Госдумы и Совета Федерации, которые получили показатели 61,873 и 72,381 % соответственно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Рейтинг#Сайт#Облдума#Открытость
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