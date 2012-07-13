Белгородская облдума может похвастать открытым сайтом

Результаты мониторинга официальных сайтов законодательных органов госвласти субъектов РФ опубликовал Институт развития свободы информации по результатам исследования 83 веб-ресурсов в мае - июле 2012 года. Методом контент-анализа исследовалась открытость сайтов по 79 параметрам. Эксперты проверяли соответствие сайтов требованиям российского законодательства по уровню открытости и доступности информации. После исследования ряд регионов могли изменить свои показатели при обсуждении результатов с экспертами. Затем по итогам финальных наблюдений составили рейтинг открытости.