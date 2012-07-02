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Posted 2 июля 2012,, 10:54

Published 2 июля 2012,, 10:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область на 10-м месте в рейтинге социально-экономического развития

2 июля 2012, 10:54
Рейтинг социально-экономического положения российских регионов по итогам 2011 года опубликовало РИА «Рейтинг» на основе официальной статистики Минфина и Росстата.

Интегральный рейтинг регионов включил в себя целый ряд показателей по группам масштаба экономики, её эффективности, бюджетной и социальной сфер. По данным за 2011 год, Белгородская область оказалась на 10-й позиции. Аналогичный рейтинг РИА «Аналитика» публиковала в прошлом году на основании данных 2010 года. Тогда Белгородская область заняла 16-е место в стране.

10-ю сторочку Белгородская область занимала и в рейтинге социально-экономического развития, который составлял Минрегион также по итогам 2011 года.

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