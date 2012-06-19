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Posted 19 июня 2012,, 06:28

Published 19 июня 2012,, 06:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Тренеры и журналисты назвали Дениса Ткачука лучшим футболистом зоны «Центр»

19 июня 2012, 06:28
Полузащитник белгородского «Салюта» удостоился такого звания по результатам голосования, проведённого футбольным порталом OneDivision.ru. Ткачук победил с огромным преимуществом.
Сюжет
Футбол

В анкетировании участвовали наставники играющих в центральной зоне команд и корреспонденты-обозреватели второго дивизиона. В итоге, по мнению футбольных специалистов, самым ярким игроком прошедшего сезона стал крайний полузащитник из Белгорода Денис Ткачук. По ходу розыгрыша первенства 2011–2012 годов белгородец провёл за «Салют» 37 матчей, в которых отличился 18 раз.

Денис одержал уверенную победу, набрав 63 балла и опередив нападающего липецкого «Металлурга» Александра Кутьина на 38 очков. Замкнул тройку лидеров бывший полузащитник «Витязя» Иван Родин (19 баллов). В первую десятку лучших игроков центральной зоны попали также «салютовцы» Амир Бажев (10 баллов) и Дмитрий Бурмистров (4 балла). Бажев расположился на четвёртой строчке, Бурмистров поделил восьмое-девятое места. Замкнул десятку полузащитник старооскольского «Металлурга-Оскола» Сергей Васильев с тремя набранными очками.

Напомним, что Денис Ткачук также победил в номинации «Лучший полузащитник» центральной зоны в прошедшем сезоне.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Денис ткачук#Фк салют
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