Тренеры и журналисты назвали Дениса Ткачука лучшим футболистом зоны «Центр»

В анкетировании участвовали наставники играющих в центральной зоне команд и корреспонденты-обозреватели второго дивизиона. В итоге, по мнению футбольных специалистов, самым ярким игроком прошедшего сезона стал крайний полузащитник из Белгорода Денис Ткачук. По ходу розыгрыша первенства 2011–2012 годов белгородец провёл за «Салют» 37 матчей, в которых отличился 18 раз.