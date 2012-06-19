Тренеры и журналисты назвали Дениса Ткачука лучшим футболистом зоны «Центр»

Posted 19 июня 2012,, 06:28
Published 19 июня 2012,, 06:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В анкетировании участвовали наставники играющих в центральной зоне команд и корреспонденты-обозреватели второго дивизиона. В итоге, по мнению футбольных специалистов, самым ярким игроком прошедшего сезона стал крайний полузащитник из Белгорода Денис Ткачук. По ходу розыгрыша первенства 2011–2012 годов белгородец провёл за «Салют» 37 матчей, в которых отличился 18 раз.
Денис одержал уверенную победу, набрав 63 балла и опередив нападающего липецкого «Металлурга» Александра Кутьина на 38 очков. Замкнул тройку лидеров бывший полузащитник «Витязя» Иван Родин (19 баллов). В первую десятку лучших игроков центральной зоны попали также «салютовцы» Амир Бажев (10 баллов) и Дмитрий Бурмистров (4 балла). Бажев расположился на четвёртой строчке, Бурмистров поделил восьмое-девятое места. Замкнул десятку полузащитник старооскольского «Металлурга-Оскола» Сергей Васильев с тремя набранными очками.
Напомним, что Денис Ткачук также победил в номинации «Лучший полузащитник» центральной зоны в прошедшем сезоне.