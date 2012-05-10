В Белгородской области заработал контакт-центр для болельщиков Евро-2012

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, местные власти заранее побеспокоились о том, чтобы создать для туристов максимально комфортные условия во время их нахождения на территории области и пересечения границы. Так, организуют несколько перехватывающих парковок, где туристы смогут оставить свои машины и поселиться в гостиницах Белгорода. Кроме того, болельщикам предлагают поездки на футбол автобусами по заранее согласованному зелёному коридору. Каждую группу будут сопровождать гид и экскурсовод. После окончания матча те же автобусы привезут туристов обратно в Белгород. Между играми туристам предложат развлекательные туры и экскурсии.