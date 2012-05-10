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Posted 10 мая 2012,, 07:36

Published 10 мая 2012,, 07:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области заработал контакт-центр для болельщиков Евро-2012

10 мая 2012, 07:36
Регион продолжает подготовку к приёму болельщиков чемпионата Европы по футболу, который в июне 2012 года состоится в Польше и на Украине. Российские туристы уже сейчас могут забронировать место в белгородской гостинице и на перехватывающей парковке.
Сюжет
Футбол

Ожидается, что матчи чемпионата мира по футболу в Харькове и Донецке посетят около 30 тысяч российских болельщиков. Многие из них отправятся на Украину на личных автомобилях. При этом большинство поедет на Евро-2012 через Белгородскую область.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, местные власти заранее побеспокоились о том, чтобы создать для туристов максимально комфортные условия во время их нахождения на территории области и пересечения границы. Так, организуют несколько перехватывающих парковок, где туристы смогут оставить свои машины и поселиться в гостиницах Белгорода. Кроме того, болельщикам предлагают поездки на футбол автобусами по заранее согласованному зелёному коридору. Каждую группу будут сопровождать гид и экскурсовод. После окончания матча те же автобусы привезут туристов обратно в Белгород. Между играми туристам предложат развлекательные туры и экскурсии.

Для удобства следующих на Евро-2012 c 11 мая начнёт действовать контакт-центр. Все желающие смогут забронировать место на парковке, билет на автобус и номер в гостинице, а также получить информацию обо всех предлагаемых услугах по телефону (4722) 585-595.

E-mail: call_euro2012@mail.ru

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Футбол#Граница#Евро-2012#Перехватывающая парковка
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