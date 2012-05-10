В Белгородской области заработал контакт-центр для болельщиков Евро-2012

Posted 10 мая 2012,, 07:36
Published 10 мая 2012,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ожидается, что матчи чемпионата мира по футболу в Харькове и Донецке посетят около 30 тысяч российских болельщиков. Многие из них отправятся на Украину на личных автомобилях. При этом большинство поедет на Евро-2012 через Белгородскую область.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, местные власти заранее побеспокоились о том, чтобы создать для туристов максимально комфортные условия во время их нахождения на территории области и пересечения границы. Так, организуют несколько перехватывающих парковок, где туристы смогут оставить свои машины и поселиться в гостиницах Белгорода. Кроме того, болельщикам предлагают поездки на футбол автобусами по заранее согласованному зелёному коридору. Каждую группу будут сопровождать гид и экскурсовод. После окончания матча те же автобусы привезут туристов обратно в Белгород. Между играми туристам предложат развлекательные туры и экскурсии.
Для удобства следующих на Евро-2012 c 11 мая начнёт действовать контакт-центр. Все желающие смогут забронировать место на парковке, билет на автобус и номер в гостинице, а также получить информацию обо всех предлагаемых услугах по телефону (4722) 585-595.
E-mail: call_euro2012@mail.ru