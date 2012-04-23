Суд продлил срок содержания под стражей предполагаемого виновника резонансного ДТП

Posted 23 апреля 2012,, 06:37
Published 23 апреля 2012,, 06:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Следователь в своём ходатайстве отметил, что окончить предварительное следствие к настоящему времени невозможно: необходимо выполнить ряд следственных действий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Обвиняемый и его защита возражали, требуя заменить содержание под стражей на залог полмиллиона рублей.
Суд решил удовлетворить ходатайство следователя с учётом того, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, поскольку зарегистрирован в другом городе и ничто не удерживает его на территории Белгорода и области.
Постановление суда от 19 апреля 2012 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого по ч. 4 ст. 264 УК РФ не вступило в законную силу и обжаловано стороной защиты в вышестоящей инстанции, отметили в пресс-службе Октябрьского суда.
Напомним, что ДТП случилось в ночь с 20 на 21 февраля на перекрёстке проспектов Богдана Хмельницкого и Славы. Авария, в которой погиб белгородец Андрей Комов, вызвала широкий общественный резонанс.