Представителей бизнес-сообщества научат решать споры мирным путём

Posted 23 апреля 2012,, 12:28
Published 23 апреля 2012,, 12:28
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как отмечает пресс-служба ведомства, в форуме примут участие судьи арбитражного суда, учёные, медиаторы, представители малого и среднего бизнеса, акционерных обществ и промышленных предприятий Белгородской области. Они обсудят общие вопросы становления и развития медиации в России, её перспективы и эффективность, формирование института медиации на базе научно-образовательных центров белгородских вузов, а также направления работы уже существующего Центра медиации и права Белгородского университета кооперации, экономики и права по внедрению и развитию института медиации в регионе.
Медиация – это способ урегулирования споров с помощью посредника – медиатора. Её цель – сохранить мир между спорящими сторонами. По сути медиатор – это миротворец, который помогает спорщикам договориться, выйти из конфликта партнёрами и продолжать работать вместе.
В августе 2011 года на семинаре, посвящённом применению института медиации в арбитражном процессе, который также проходил в Арбитражном суде Белгородской области, это нововведение подверглось критике со стороны адвокатов и корпоративных юристов. Между тем во многих западных странах институт медиации давно и успешно применяется.
Например, в Беларуси ежегодно благодаря медиации тысячи споров разрешаются вне судебного разбирательства. В России же закон о введении процедуры медиации как обязательного элемента досудебного разрешения конфликта пока не принят. А обращаться за помощью посредников добровольно наши спорщики не торопятся.
Организаторы научно-практической конференции надеются привлечь к проблеме внимание широкой общественности.