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Posted 23 апреля 2012,, 12:28

Published 23 апреля 2012,, 12:28

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Представителей бизнес-сообщества научат решать споры мирным путём

23 апреля 2012, 12:28
24 апреля в Арбитражном суде Белгородской области пройдёт научно-практическая конференция на тему «Роль института медиации в становлении и развитии партнёрских деловых отношений, формировании обычаев и этики делового оборота».

Как отмечает пресс-служба ведомства, в форуме примут участие судьи арбитражного суда, учёные, медиаторы, представители малого и среднего бизнеса, акционерных обществ и промышленных предприятий Белгородской области. Они обсудят общие вопросы становления и развития медиации в России, её перспективы и эффективность, формирование института медиации на базе научно-образовательных центров белгородских вузов, а также направления работы уже существующего Центра медиации и права Белгородского университета кооперации, экономики и права по внедрению и развитию института медиации в регионе.

Медиация – это способ урегулирования споров с помощью посредника – медиатора. Её цель – сохранить мир между спорящими сторонами. По сути медиатор – это миротворец, который помогает спорщикам договориться, выйти из конфликта партнёрами и продолжать работать вместе.

В августе 2011 года на семинаре, посвящённом применению института медиации в арбитражном процессе, который также проходил в Арбитражном суде Белгородской области, это нововведение подверглось критике со стороны адвокатов и корпоративных юристов. Между тем во многих западных странах институт медиации давно и успешно применяется.

Например, в Беларуси ежегодно благодаря медиации тысячи споров разрешаются вне судебного разбирательства. В России же закон о введении процедуры медиации как обязательного элемента досудебного разрешения конфликта пока не принят. А обращаться за помощью посредников добровольно наши спорщики не торопятся.

Организаторы научно-практической конференции надеются привлечь к проблеме внимание широкой общественности.

#Новости#Город#Конференция#Мария#Арбитражный суд#Медиация
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