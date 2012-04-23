Представителей бизнес-сообщества научат решать споры мирным путём

Как отмечает пресс-служба ведомства, в форуме примут участие судьи арбитражного суда, учёные, медиаторы, представители малого и среднего бизнеса, акционерных обществ и промышленных предприятий Белгородской области. Они обсудят общие вопросы становления и развития медиации в России, её перспективы и эффективность, формирование института медиации на базе научно-образовательных центров белгородских вузов, а также направления работы уже существующего Центра медиации и права Белгородского университета кооперации, экономики и права по внедрению и развитию института медиации в регионе.