Олег Полухин удостоен государственной награды

Posted 6 апреля 2012, 10:21
Published 6 апреля 2012, 10:21
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Олег Николаевич Полухин родился 5 апреля 1955 года. Он доктор политических наук.
С 1976 года занимал ряд партийных постов в Губкинском районе. С 1994 года – заместитель председателя Белгородской областной Думы. В 2000-м назначен на пост замглавы администрации Белгородской области (затем – заместителем губернатора) и руководителя аппарата губернатора.
В январе 2010 года Олег Полухин назначен первым заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора региона. Олег Полухин возглавлял областной предвыборный штаб «Единой России» на региональных и федеральных выборах в течение последних нескольких лет. 21 марта этого года кандидатура Олега Николаевича утверждена на пост ректора НИУ «БелГУ», который он займёт в мае.