Олег Полухин удостоен государственной награды

В январе 2010 года Олег Полухин назначен первым заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора региона. Олег Полухин возглавлял областной предвыборный штаб «Единой России» на региональных и федеральных выборах в течение последних нескольких лет. 21 марта этого года кандидатура Олега Николаевича утверждена на пост ректора НИУ «БелГУ», который он займёт в мае.