Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2012, 10:21

Published 6 апреля 2012, 10:21

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Олег Полухин удостоен государственной награды

6 апреля 2012, 10:21
Указ президента РФ о награждении орденом Почёта руководителя администрации губернатора Белгородской области Олега Полухина был подписан 2 апреля.

Олег Николаевич Полухин родился 5 апреля 1955 года. Он доктор политических наук.

С 1976 года занимал ряд партийных постов в Губкинском районе. С 1994 года – заместитель председателя Белгородской областной Думы. В 2000-м назначен на пост замглавы администрации Белгородской области (затем – заместителем губернатора) и руководителя аппарата губернатора.

В январе 2010 года Олег Полухин назначен первым заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора региона. Олег Полухин возглавлял областной предвыборный штаб «Единой России» на региональных и федеральных выборах в течение последних нескольких лет. 21 марта этого года кандидатура Олега Николаевича утверждена на пост ректора НИУ «БелГУ», который он займёт в мае.

#Новости#Награда#Государственная награда#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03