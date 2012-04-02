В Белгороде появился интернет-портал для организаторов мероприятий

Posted 2 апреля 2012,, 14:01
Published 2 апреля 2012,, 14:01
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как подчеркнул технический директор компании Фёдор Жерновой, проект создавался в первую очередь для организаторов мероприятий, он должен стать площадкой для их общения и привлечения внимания к различным событиям. А жители Белгорода с помощью портала смогут узнать обо всём этом и спланировать свой досуг.
Постоянными участниками 2do2go уже стали команда «Фрисби», фотопроект Dream Way, команда КВН «Технолог», объединение «Молодой доброволец региона» и молодёжная организация «Новое поколение».
В скором будущем разработчики планируют развивать проект в других регионах страны. «Мы хотим доказать, что в Белгороде можно сделать успешный продукт как минимум федерального масштаба, благодаря которому наш город станет известным», – отметил Фёдор Жерновой.
Помимо 2do2go специалисты Фабрики информационных технологий работают над публичным порталом белгородского транспорта. В настоящее время городские маршрутные такси оборудуют системами «Глонасс», и когда этот процесс завершится, в городе может появиться интерактивный ресурс, позволяющий на карте отслеживать перемещение маршрутных такси.