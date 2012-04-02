В Белгороде появился интернет-портал для организаторов мероприятий

Как подчеркнул технический директор компании Фёдор Жерновой, проект создавался в первую очередь для организаторов мероприятий, он должен стать площадкой для их общения и привлечения внимания к различным событиям. А жители Белгорода с помощью портала смогут узнать обо всём этом и спланировать свой досуг.