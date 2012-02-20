С начала года «квадрат» жилья на вторичном рынке Белгородской области подорожал более чем на тысячу рублей

Ассоциация cтроителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков опубликовали данные о средней стоимости строительства многоквартирного жилья и ценах на рынке жилой недвижимости в российских регионах в феврале 2012 года.

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