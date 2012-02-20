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Posted 20 февраля 2012,, 08:22

Published 20 февраля 2012,, 08:22

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

С начала года «квадрат» жилья на вторичном рынке Белгородской области подорожал более чем на тысячу рублей

20 февраля 2012, 08:22
Ассоциация cтроителей России совместно с Союзом инженеров-сметчиков опубликовали данные о средней стоимости строительства многоквартирного жилья и ценах на рынке жилой недвижимости в российских регионах в феврале 2012 года.

По данным Союза инженеров-сметчиков, полная себестоимость строительства жилья в среднем составляет 31 805 рублей за «квадрат» общей площади. По сравнению с январскими данными показатель вырос на 233 рубля.

Средняя стоимость предлагаемого жилья на первичном рынке региона в феврале составляет 38 110 рублей (+84 рубля за месяц), а на вторичном – 45 800 рублей за м². Причём за месяц жильё на «вторичке» подорожало на 1 216 рублей.

Согласно приведённым цифрам, по средней себестоимости строительства жилья в расчёте на «квадрат» среди чернозёмных регионов у Белгородской области лишь третий по величине показатель после Воронежской (32,9) и Липецкой (32,7 тыс. рублей) областей. Однако на вторичном рынке именно белгородские квартиры на февраль являются самыми дорогими в Черноземье. Среднее предложение за 1 м² здесь превышает на 4,8 тысячи рублей воронежский показатель и на 5,2 тысячи – липецкий.

#Новости#Экономика#Дом#Строительство#Мария#Жилье
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