Белгородские депутаты решили изменить формулировки в законе о пчеловодстве

Posted 17 февраля 2012,, 06:08
Published 17 февраля 2012,, 06:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что в октябре Белгородская областная Дума отклонила протест прокуратуры , которая требовала изменить формулировки в некоторых статьях закона о пчеловодстве.
На заседании Комитета по АПК, земельным и имущественным отношениям 16 февраля департамент агропромышленного комплекса внёс законопроект, который исключает из этого закона спорные статьи с указанием уведомительного порядка установки ульев на участках. «Исключение из текста закона частей 7 и 9 статьи 6 позволит установить единообразный, устраняющий разночтения и некорректное толкование порядок размещения кочевых пасек на медосбор», – сообщил замначальника департамента АПК Алексей Хмыров. Таким образом, для установки ульев пасечнику необходимо будет получить письменное разрешение от владельца или арендатора земли.
Как отметил председатель комитета Владимир Зотов, депутаты пошли на определённые уступки прокуратуре и убрали пункт об уведомлении. С такой формулировкой прокуратура согласна, так как она не нарушает прав собственников.
Депутаты вынесли законопроект на рассмотрение Думы на ближайшую сессию 29 февраля.