Белгородские депутаты решили изменить формулировки в законе о пчеловодстве

На заседании Комитета по АПК, земельным и имущественным отношениям 16 февраля департамент агропромышленного комплекса внёс законопроект, который исключает из этого закона спорные статьи с указанием уведомительного порядка установки ульев на участках. «Исключение из текста закона частей 7 и 9 статьи 6 позволит установить единообразный, устраняющий разночтения и некорректное толкование порядок размещения кочевых пасек на медосбор», – сообщил замначальника департамента АПК Алексей Хмыров. Таким образом, для установки ульев пасечнику необходимо будет получить письменное разрешение от владельца или арендатора земли.