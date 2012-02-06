Молодой человек, отравившийся угарным газом, пока не пришёл в сознание

По данным регионального управления Следственного комитета, следователи-криминалисты совместно со специалистами газоспасательной службы ОЭМК и сотрудниками газовой службы провели следственный эксперимент для того, чтобы проверить исправность топки котла при закрытой и открытой задвижке. Оказалось, что при закрытой задвижке концентрация угарного газа в помещении достигает смертельного уровня в течение 40 минут. Котёл находится в исправном состоянии.