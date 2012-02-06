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Posted 6 февраля 2012,, 14:01

Published 6 февраля 2012,, 14:01

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Молодой человек, отравившийся угарным газом, пока не пришёл в сознание

6 февраля 2012, 14:01
В больнице ещё остаются двое молодых людей, которые выжили после отравления угарным газом в селе Новокладовом Белгородской области: состояние 22-летнего парня врачи оценивают как крайне тяжёлое, а девушка идёт на поправку.

Напомним, что трагедия произошла в воскресенье, 5 февраля, в селе Новокладовом Старооскольского района. Шесть человек в возрасте от 15 до 24 лет погибли, ещё двоих госпитализировали.

В настоящее время, как сообщила главврач Старооскольской горбольницы № 1, девушка ужё идёт на поправку, а состояние 22-летнего парня остаётся крайне тяжёлым, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Прогнозов относительно его состояния, медики делать не спешат.

Как отметили в пресс-службе главы администрации Старооскольского городского округа, в связи с трагедией местные власти вновь напоминают гражданам о необходимости быть внимательными в обращении с газовым и электрооборудованием.

По факту отравления восьми человек следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным регионального управления Следственного комитета, следователи-криминалисты совместно со специалистами газоспасательной службы ОЭМК и сотрудниками газовой службы провели следственный эксперимент для того, чтобы проверить исправность топки котла при закрытой и открытой задвижке. Оказалось, что при закрытой задвижке концентрация угарного газа в помещении достигает смертельного уровня в течение 40 минут. Котёл находится в исправном состоянии.

Анастасия Саенко

#Новости#Происшествия#Мария#Отравление#Угарный газ#Юля
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