В Белгородской области появится центр временного содержания нелегальных мигрантов

Posted 20 января 2012, 13:59
Published 20 января 2012, 13:59
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как сообщил первый заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин на расширенном оперативном совещании по итогам работы регионального УФМС, в ближайшее время начнёт работу центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, которые подлежат административному выдворению или депортации по решению суда. Он разместится в здании бывшей школы в селе Батрацкая Дача Шебекинского района.
«Сейчас там завершается работа с проектной документацией, здание ждут реконструкция и капитальный ремонт, – пояснил Олег Николаевич. – Наша задача – быстрее завершить обустройство этого центра и начать его активно использовать».