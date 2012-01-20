В Белгородской области появится центр временного содержания нелегальных мигрантов

Как сообщил первый заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин на расширенном оперативном совещании по итогам работы регионального УФМС, в ближайшее время начнёт работу центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, которые подлежат административному выдворению или депортации по решению суда. Он разместится в здании бывшей школы в селе Батрацкая Дача Шебекинского района.