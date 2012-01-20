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Posted 20 января 2012, 13:59

Published 20 января 2012, 13:59

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Белгородской области появится центр временного содержания нелегальных мигрантов

20 января 2012, 13:59
Иностранцев, ожидающих административного выдворения из страны, временно будут содержать в специализированном центре. Для этих целей реконструируют здание бывшей школы в Шебекинском районе.

Как сообщил первый заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин на расширенном оперативном совещании по итогам работы регионального УФМС, в ближайшее время начнёт работу центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, которые подлежат административному выдворению или депортации по решению суда. Он разместится в здании бывшей школы в селе Батрацкая Дача Шебекинского района.

«Сейчас там завершается работа с проектной документацией, здание ждут реконструкция и капитальный ремонт, – пояснил Олег Николаевич. – Наша задача – быстрее завершить обустройство этого центра и начать его активно использовать».

#Новости#Шебекинский район#Нелегал#Мигрант#Уфмс#Общество#Денис Объедкин
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