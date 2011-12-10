Пресс-служба УМВД: В Белгороде пресечена попытка проведения несанкционированного митинга

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Белгороду были доставлены 30 граждан. В ходе работы с доставленными выяснилось, что с места проведения несанкционированного массового мероприятия в отдел полиции попали три представителя средств массовой информации: Информационного агентства «Бел.ру», «КП-Белгород» и «Русский репортёр». После установления личностей и профессионального статуса журналистов, представители СМИ были отпущены».