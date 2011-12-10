Пресс-служба УМВД: В Белгороде пресечена попытка проведения несанкционированного митинга

Posted 10 декабря 2011,, 16:09
Published 10 декабря 2011,, 16:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба ведомства, «около 15 часов 20 минут в Белгороде в сквере в районе остановочного комплекса «Родина» сотрудниками органов внутренних дел была пресечена попытка проведения группой граждан в количестве около 100 человек несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, связанного с итогами выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В отдел полиции №3 УМВД России по г. Белгороду были доставлены 30 граждан. В ходе работы с доставленными выяснилось, что с места проведения несанкционированного массового мероприятия в отдел полиции попали три представителя средств массовой информации: Информационного агентства «Бел.ру», «КП-Белгород» и «Русский репортёр». После установления личностей и профессионального статуса журналистов, представители СМИ были отпущены».