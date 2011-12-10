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Posted 10 декабря 2011,, 16:09

Published 10 декабря 2011,, 16:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Пресс-служба УМВД: В Белгороде пресечена попытка проведения несанкционированного митинга

10 декабря 2011, 16:09
В редакцию ИА «Бел.Ру» пришла официальная информация от пресс-службы УМВД по Белгородской области по поводу сегодняшней несанкционированной акции в центре Белгорода.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «около 15 часов 20 минут в Белгороде в сквере в районе остановочного комплекса «Родина» сотрудниками органов внутренних дел была пресечена попытка проведения группой граждан в количестве около 100 человек несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, связанного с итогами выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Белгороду были доставлены 30 граждан. В ходе работы с доставленными выяснилось, что с места проведения несанкционированного массового мероприятия в отдел полиции попали три представителя средств массовой информации: Информационного агентства «Бел.ру», «КП-Белгород» и «Русский репортёр». После установления личностей и профессионального статуса журналистов, представители СМИ были отпущены».

#Новости#Город#Полиция#Мария#Митинг#Задержанные
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