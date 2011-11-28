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Posted 28 ноября 2011,, 08:06

Published 28 ноября 2011,, 08:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский арбитражный суд запустил мобильную версию своего сайта

28 ноября 2011, 08:06
Специальная версия для мобильных устройств доступна как по основному, так и специальному интернет-адресу.
Сюжет
Суд

Мобильная версия сайта Арбитражного суда Белгородской области (АСБО) теперь доступна по адресу http://m.belgorod.arbitr.ru/. Кроме того, при заходе с мобильных устройств на основной сайт суда http://belgorod.arbitr.ru/ происходит автоматическое перенаправление на мобильный вариант ресурса.

Отметим, что обновлённая версия сайта АСБО была представлена в мае 2011 года. В октябре 2011 года, согласно рейтингу транспарентности (информационной открытости) Российского агентства правовой и судебной информации, АСБО занял первое место среди арбитражей Центрального кассационного округа.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Суд#Арбитраж#Асбо#Сайт суда
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