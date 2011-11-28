Белгородский арбитражный суд запустил мобильную версию своего сайта

Мобильная версия сайта Арбитражного суда Белгородской области (АСБО) теперь доступна по адресу http://m.belgorod.arbitr.ru/. Кроме того, при заходе с мобильных устройств на основной сайт суда http://belgorod.arbitr.ru/ происходит автоматическое перенаправление на мобильный вариант ресурса.