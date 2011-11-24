Депутаты Думы утвердили региональный материнский капитал

По мнению председателя Комитета по социальной политикеБелгородской областной Думы Вадима Клета, это очень важное новшество, котороевводится в дополнение к уже существующему федеральному материнскому капиталу. Ктому же сфера применения региональной выплаты гораздо шире, чем федеральной, араспоряжение средствами наступает раньше. На обеспечение материнского капиталав бюджете области на 2012 год предусмотрено 86 млн рублей.