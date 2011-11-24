Депутаты Думы утвердили региональный материнский капитал

Posted 24 ноября 2011,, 15:06
Published 24 ноября 2011,, 15:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Региональный материнский (семейный) капитал будетвыплачиваться семье, где после 1 января 2012 года родится третий илипоследующий ребёнок. Право распоряжения материнским капиталом наступит спустягод после появления на свет малыша. 50 тыс. рублей будет являться дополнением кфедеральному материнскому капиталу.
Средства регионального маткапитала можно будет использоватьна улучшение жилищных условий, а также на проведение капитального или текущегоремонта по месту проживания родившегося ребёнка, погашение кредита, взятого наприобретение или строительство жилья, покупку стройматериалов для строительства(ремонта). Использовать капитал можно сразу по нескольким направлениям.
По мнению председателя Комитета по социальной политикеБелгородской областной Думы Вадима Клета, это очень важное новшество, котороевводится в дополнение к уже существующему федеральному материнскому капиталу. Ктому же сфера применения региональной выплаты гораздо шире, чем федеральной, араспоряжение средствами наступает раньше. На обеспечение материнского капиталав бюджете области на 2012 год предусмотрено 86 млн рублей.
Также, согласно поправкам, повышается размер пособий надетей-инвалидов (с 322 до 1 000 рублей) и на детей-инвалидов одинокихматерей (до 4 611 рублей). Всего на социальные выплаты в бюджете предусмотрен 1млрд 563 млн 844 тыс. рублей.
Облдума принялапоправки в Социальный кодекс в первом чтении и в целом.
фото пресс-службы облдумы